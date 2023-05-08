كيف يمكن الوصول إلى مرحلة الحب المكتمل بين الأزواج؟.. استشاري نفسي يجيب

قال الدكتور مهاب مجاهد، استشاري الطب النفسي، إن أي علاقة بين اثنين تبدأ بمرحلة العشق، وبها درجة من درجات اللامنطق، لافتا إلى أنها مرحلة لطيفة ومن الجيد المرور بها، لكن يجب التأكد من عدم استمراريتها في أي علاقة.

وأضاف مهاب مجاهد خلال لقائه ببرنامج الستات مايعرفوش يكدبوا، عبر فضائية cbc، أن مرحلة الشغف لا تتعدى مدتها من ثلاثة أشهر حتى سنة بحد أقصى بعد الزواج، لافتا إلى أنه أحياناً، مع طول مدة العلاقة يدخل الطرفان في مرحلة الزواج الرسمي وقد أنهوا مرحلة الشغف.

وأوضح أنه حتى تتحول مرحلة الشغف إلى عشق كامل، فيوجد لدينا مثلث اسمه ستون برج للحب، والذي يتكون من ثلاثة أضلاع، وهي النظرية الوحيدة المقبولة في علم النفس للحب، حيث يضاف إلى هذا الشغف ما يسمى بالحميمية، أي الصداقة، والقرب، وإحساس الراحة والأمان في الحديث مع الشخص، ومشاركة الأفكار معه، ومشاركة العيوب دون الخوف وأن يحكم طرف على آخر بشكل سيء، ومن ثم يأتي الضلع الثالث وهو الالتزام تجاه بعض وتجاه هذه العلاقة، معقبًا: "إذا اجتمع العشق والحميمية والالتزام، يحدث الحب المكتمل".