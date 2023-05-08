مدير الدعوة والإعلام الديني ببني سويف: استقرار سياسي واقتصادي في عهد الرئيس (فيديو)

قال الدكتور عبد اللطيف سيد حسانين مدير الدعوة والإعلام الديني بمنطقة وعظ وفتوي بني سويف وعضو المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف، إننا ننعم بالأمن والأمان تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية فهناك تمكين للشباب ودور لا ينكره إلا جاحد والاستقرار السياسي والاقتصادي والتي تنعم به مصر في التوقيت الحالي.

وأوضح «سيد» لــ"الدستور"، أن الحوار الوطني التي تقوم عليه البلد في التوقيت الحالي نتيجة الفكر المعتدل والرأي والرأي الآخر وكل شئ في البلد يظهر للاعمي قبل البصير من مشروعات وطرق تقام وفكر بناءً والقضاء على العشوائيات وأفكار هدامة ومتطرفة فلا ينكر ما يقام في البلد إلا جاحد فنحن في التقدم والتطوير تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأشار الدكتور عبد اللطيف سيد إلي أن مطالبة من الحوار الوطني الدفع بعجلة الاقتصاد أكثر وأكثر وتذليل أي عقوبات أمام المصانع والشركات، والتسهيل في بعض الأمور الإدارية.

وفي سياق آخر، واصلت لجنة حماية المستهلك بمحافظة بني سويف، جهودها في ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري واحتكار السلع والتلاعب في أسعار السلع التموينية والأساسية بمختلف أنواعها، والتي قد شكلها المحافظ د.محمد هاني غنيم، برئاسة السكرتير العام المساعد وتضم في عضويتها: الرقابة التموينية، جهاز حماية المستهلك، مباحث التموين، والصحة، والطب البيطري، بهدف توحيد كافة الجهود الرقابية من خلال خطة موحدة ووفق جدول زمني يشمل كافة الأسواق والمحال التجارية بالمدن والقرى.

وأشرف اللواء سامي علام السكرتير المساعد ،على حملة للرقابة التموينية والصحية نفذتها لجنة حماية المستهلك على الأسواق والمطاعم والمحلات والهايبرات بدائرة مركز ومدينة بني سويف، أسفرت عن ضبط والتحفظ على كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وبدون بيانات تدل على مصدرها.