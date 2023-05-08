رئيس جامعة أسيوط يشهد حفل اختتام برنامج تدريب العاملين بمركز تسويق الخدمات

شهدت جامعة أسيوط اليوم الإثنين، حفل توزيع شهادات انتهاء التدريب لأعضاء هيئة التدريس بكلية التجارة والعاملين بمركز تسويق الخدمات الجامعية للبرامج التدريبية وذلك في إطار التعاون المشترك بين الجامعة ومعهد تكنولوجيا المعلومات ITI.

حضر الحفل كل من الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، الدكتور علاء عبد الحفيظ عميد كلية التجارة، والدكتور أحمد محمد عدوي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والمهندس أيمن عياد مدير معهد تكنولوجيا المعلومات بأسيوط، والأستاذ حسام الدين محمد مستشار رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات، فضلاً عن حضور المتدربين من أعضاء هيئة التدريس كلية التجارة والعاملين بمركز تسويق الخدمات الجامعية.

وفي مستهل كلمته، هنأ الدكتور أحمد المنشاوي، المتدربين بانتهاء فعاليات التدريب المقدم من معهد تكنولوجيا المعلومات بأسيوط، مؤكداً علي الدور المهم الذي يقوم به المعهد فى رفع قدرات المتدربين وإكسابهم مهارات تكنولوجية جديدة تواكب التطور التكنولوجى المتسارع، تماشياً مع توجه الدولة المصرية فى مسار التحول الرقمى ورؤية الجامعة لتحقيق التطور المنشود، وهو الهدف الذى تسعى إليه إدارة الجامعة بالتعاون مع كافة الهيئات والكيانات الوطنية الكبرى؛ من أجل تأهيل أبناء الجامعة وأبناء المجتمع المحيط لسوق عمل جديد له متطلبات متغيرة.

وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور علاء عبد الحفيظ، أن الكلية كانت قد بدأت في تنفيذ عدد كبير من البرامج التدريبية في إطار تنفيذ إستراتيجية الجامعة الهادفة إلي التحول الرقمي وانتمائها إلى جامعات الجيل الرابع ، مشيراً إلي الشراكة المتميزة مع معهد ITI والتي تعد نموذجاً يحتذي به للتكامل بين التعليم والتدريب لبناء مستقبل أفضل لأبناء جامعة أسيوط.

ومن جانبه استعرض المهندس أيمن عياد، أنشطة وفعاليات المعهد وإجمالي عدد المنح التدريبية التي تم تقديمها لطلاب جامعة أسيوط، والتي بلغت أكثر من 4400 منحة تدريبية في 85 مسار تدريبي، مشيراً إلي أن هذا التدريب تضمن برنامج سفراء التكنولوجيا Tech Ambassadors (Oracle HCM & Odoo Program) وضم 30 من أعضاء هيئة التدريس بكلية التجارة، وبرنامج التسويق علي السوشيال ميديا Social Media Marketing، وضم 24 متدرب من العاملين بمركز تسويق الخدمات الجامعية للبرامج التدريبية.

واختتمت الدكتور المنشاوي فعاليات الحفل، بتوزيع الشهادات علي جميع المتدربين من جامعة أسيوط، وعدد من المتدربين من الجامعة الإلكترونية بأسيوط ومعهد تكنولوجيا المعلومات، وعدد من الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا بأسيوط.

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