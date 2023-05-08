بعد توجيه السيسى بعلاج ابنتها.. والدة حلا: "ربنا يخليه لمصر"

وجهت والدة الطفلة حلا، مريضة السكر، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على توجيهه بعلاج ابنتها، وتوفير المضخة لها التي تضبط مستوى السكر.

وقالت والدة حلا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر فضائية، "صدى البلد": "ربنا يخلي سيادة الرئيس ويجعله في ميزان حسناتكم دنيا وآخرة".

ولفتت إلى أنها عندما أرسلت الرسالة للبرنامج، حلمت بالرئيس السيسي مرتين، مردفة: "أقسم بالله إن لما بعت الرسالة، حلمت بالرئيس مرتين، قلت إنها رسالة من ربنا ليا، ومكنتش متخيلة إن فيه استجابة، لأن المبلغ كبير، وكان حلم".

وأردفت: "أقسم بالله حلمت به وحضني، الحلم حلو، ربنا يبارك فيه عشان كل حاجة بيعملها، كل العالم مضغوط، لكنه بيبص على الناس الصغيرين المحتاجين، ربنا يبارك فيه ويخليه لمصر، ولأطفالنا وكل الناس المحتاجة مساعدة، ويسنده دائمًا بالداعمين له".