فولهام يقسو على ليستر بخماسية ويصعّب موقفه في "البريميرليج"

اكتسح فولهام نظيره ليستر سيتي بنتيجة 5-3، الاثنين، ضمن مباريات الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي.

الفوز رفع رصيد فولهام إلى 48 نقطة في المركز العاشر، بينما وقع ليستر سيتي في المركز الـ 16 بـ 30 نقطة.

وصعب ليستر موقفه أكثر في الصراع على مراكز الهبوط حيث يتنافس مع ليدز يونايتد، نوتنجهام فوريست وإيفرتون على المراكز من 19 حتى 16.

فولهام سجل رباعية من الدقيقة 10 حتى 51 عن طريق ويليان “هدفين”، توم كارني "هدفين وكارلوس فينسيوس وأضاف الخامس في الدقيقة 70.

بينما سجل ثلاثية ليستر سيتي هارفي بارنيز هدفين في الدقائق 59 و89 وجيمس ماديسون هدف في الدقيقة 81 بينما أضاع جيمي فاردي ركلة جزاء في الدقيقة 66.

ويلعب بعد قليل برايتون ألبيون مع إيفرتون ثم يختتم الجولة غدًا نوتنجهام فوريست بمواجهة ساوثهامبتون.

ويهبط ليستر سيتي لأول مرة منذ عام 2015 حيث يقدم موسم سيء للغاية بعد عودته للبريميرليج، ثم تتويجه التاريخي بالدوري الإنجليزي في موسم 2016.