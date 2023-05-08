دكتورة بجامعة أسيوط: يجب مشاركة طلاب الجامعات في الحوار الوطني لأنهم بناة المستقبل

قالت الدكتورة فيولا منير فخري مدرس بقسم تربية موسيقية بكلية التربية النوعية جامعة أسيوط إن الحوار من الأفكار الجيدة التي يتم نشرها بدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وأن مخرجات الحوار الوطني هادفة لصالح الدولة المصرية والنهوض بها خاصة في ظل الظروف التي يمر بها العالم أجمع.



وأوضحت الدكتورة فيولا إن فكرة الحوار الوطني يجب أن يتم تعميمها في الجامعات المصرية وفي كل المحافظات والقري بشكل مصغر بمشاركة أكبر قدر ممكن من الشباب خاصة وأن شباب الجامعات هم بناة المستقبل ونهضة مصر القادمة ويجب أن يكون لديهم دور قوي وفعال خاصة في المشاركة بالحوار الوطني ويجب أن تقوم الجامعات بتفعيل هذا الدور بعيداً عن الندوات ولكن يجب أن يكون الوضع بشكل أكبر وأعمق من خلال ورش عمل وتجمعات بمشاركة القادة السياسيين لتوجيههم.



وأضافت الدكتورة فيولا إن بعض الطلاب بيتم توجيههم بشكل خاطئ من خلال عناصر خارجية وبيتم نقل بعض المعلومات الخاطئة لزعزعة إنتماء الطلبة لدي بلدهم ومن أجل هذا يجب مشاركة الطلاب لزيادة الإنتماء لوطنهم خاصة وأن الطلاب لديهم الكثير من الأفكار الإيجابية والمنفتحة بالإضافة إلي المناقشة الواقعية لمشاكل الطلاب.



وأشارت الدكتورة فيولا إن مجال الفن محدود في محافظات الصعيد بخلال محافظات الوجه البحري خاصة وأن القاهرة تضم مركز الإشعاع الحضاري والأوبرا والمعهد العالي للمسيقي العربية ولكن الصعيد يفتقر لمثل هذه المؤسسات القوية والتي تخدم العملية التعليمية وتخدم الشباب بشكل عام من خلال توفير فرص عمل أو تعلم حرفة موسيقية وتنمية الفن وخدمة شعب أسيوط فنياً.



وطالبت الدكتورة فيولا ضرورة مشاركة طلاب الجامعات في الحوار المجتمعي حتي نسمع أراء الشباب خاصة وأن الكبار لهم فكر وخبرة عالية لكن الشباب يمتلكون العديد من الأفكار خارج الصندوق يمكن تطبيقها وتطويعها لتناسب الأوضاع الحالية مما تساهم في الرقي بالمستوي العام في مصر لأن هذه الأفكار النهائية تأتي لخدمة الشباب مستقبلاً.