كيف نستفيد من "الحوار الوطني" لمواجهة المخاطر الإلكترونية على تماسك الأسرة؟

أوضحت الدكتورة نسرين البغدادي، مقرر لجنة القضايا والأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، المخاطر الإلكترونية على تماسك الأسرة، قائلة إن الدولة المصرية عليها أن تتخذ العديد من الإجراءات لحماية الأسرة من هذه المخاطر.

وأضافت البغدادي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج السفيرة عزيزة، المذاع عبر فضائية dmc، أنه على الرغم من فوائد هذا الفضاء الإلكتروني والعالم الافتراضي، إلا أن هناك الكثير من التشابكات وتنمية العلاقات، المتمثلة في مهددات تقتحم الأسرة من خلال بث بعض المواد غير الملائمة لقيم المجتمع المصري، من خلال بعض التهديدات التي تمس بعض أفراد الأسرة".

وأشارت البغدادي إلى أن بعض هذه الجرائم الالكترونية، هي “الابتزاز، النصب، التنمر، تشويه السمعة، التحرش الإلكتروني”، لافتة إلى أن جميعها تشكل مهددات إلكترونية للأسرة المصرية.

وأكدت الدكتورة نسرين البغدادي، أن الأسرة أساس المجتمع، لافتة إلى أن الدولة تحرص على تماسكها واستقرارها، وتحميها من انتشار بعض الظواهر المجتمعية المستحدثة، وبالتالي فمن خلال النص الدستوري الخاص بالمادة 10، فإن الدولة تعمل على صياغة القوانين لدعم الأسرة المصرية، وتقوم بمزيد من الإجراءات لحماية الأسرة وتماسكها، لافتًا إلى أن الدولة تقوم بالعديد من المشروعات، وإطلاق الخطط والمبادرات، لحماية هذه الأسرة.

كما أوضحت أنه سيتم طرح جميع الإشكاليات حول قضايا الابتزاز الإلكتروني، والتي تعاني منها بعض الفتيات، مؤكدة أنه سيكون هناك مشاركة من الأزهر والكنيسة، والمجلس القومي للمرأة، للعمل على الخروج بقوانين رادعة لحماية الفتيات.

ونوهت بأن أكبر الملفات التي سوف تناقشها اللجنة، تندرج تحت 3 مرتكزات “الأول: الطلاق ومشكلات ما بعده، والثاني يتعلق بالعنف الأسري، والثالث متعلق بالجرائم الالكترونية الحديثة”.