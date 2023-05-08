الإثنين 08 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

جمارك دمياط: 1.1 مليار جنيه إجمالي الضرائب والرسوم المحصلة خلال أبريل 2023

الجمارك
الجمارك

أفرجت الإدارة المركزية لجمارك دمياط برئاسة أشرف عبدالعزيز، خلال شهر أبريل 2023، عن مشمول 2895 شهادة جمركية وذلك لكافة السلع الإستراتيجية ومستلزمات الإنتاج والبضائع العامة منها الأرز والقمح وقطع غيار موتوسيكلات وسيارات والأعلاف والأقمشة والمصنوعات النسيجية والإبلاکاش والتفاح.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، بسرعة الانجاز وآداء العمل بالإدارات الجمركية وتقليص زمن الإفراج الجمركي من أجل التسيير علي المواطنين.

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن شهادات الوارد خلال نفس الفترة، 251 مليون و 332 ألف جنيه بينما بلغت ضرائب القيمة المضافة 664 مليون و143 ألف جنيه بينما بلغت الضرائب والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات حوالى 188 مليون 808 ألف جنيه .

وخلال شهر أبريل الماضي، قامت الإدارة العامة للصادر بجمارك دمياط بتصدير مشمول 1814 بیان جمركي تحت نظم التصدير المختلفة  ( نهائي - سماح مؤقت – دروباك - إعادة تصدير )، لأصناف متعددة من السلع الإستراتيجية والبضائع العامة ومنها رمل سیلکا وعلف برسيم حجازى وتبن وبلوكات رخام وخردة استانلس، تم تحصيل رسوم الصادر لبعض البيانات الجمركية التي تم تصدير مشمولها من جمارك دمياط بحوالى 20 مليون و632 ألف جنيه.

كما قامت الإدارة العامة للمهمل والبيوع خلال شهر إبريل الماضي بتحصيل مبلغ 13 مليون و 295 ألف جنيه عن بيع 9 لوط بالمزاد العلني ، وقامت الإدارة العامة للمنافذ بتحصيل رسوم زيادة وزن بمبلغ 3 مليون و 510 ألف جنيه .

وبذلك يكون أجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الاخري المحصلة لجمارك دمياط خلال شهر إبريل 2023 حوالي مليار و 104 مليون و438 ألف جنيه .

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