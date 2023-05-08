الإثنين 08 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محامية زوجة حسن شاكوش تكشف عن رسائل تهديد صوتية لموكلتها

زوجة حسن شاكوش
زوجة حسن شاكوش

قالت هايدي الفضالي، وكيلة زوجة حسن شاكوش، ريم طارق، إنها رفعت دعوى ضد حسن شاكوش، بالتشهير بأسرة زوجته علنًا، وأخرى بسب وقذف.

وأضافت الفضالي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن موكلتها لا تريد الإفصاح عن العديد من الأمور حرصًا على زوجها حسن شاكوش.

وعن سبب توقيع حسن شاكوش لإيصال أمانة حسب زعم زوجته، قالت المحامية: "حسن شاكوش محبش يدفع رسوم للمأذون، فكتب وصل أمانة بقيمة مؤخر الصداق".

ولفتت إلى أنها سترفع دعوى إساءة استخدام حق التقاضي، ضد زوج موكلتها، لاتهامه لها بسرقة نصف مليون جنيه.

وأردفت: "والدها بيموت حرفيًا بسبب التشهير والخوض في الأعراض، وهي طالبة الطلاق للضرر لأنه غير أمين عليها نفسًا ومالًا، وهناك أسباب أخرى نفضل عدم الإعلان عنها".

وكشفت عن إرسال حسن شاكوش وأخيه رسائل صوتية تهديد لموكلتها، يطالبها فيها بتكذيب حديثها، مردفة: "قالها تنزل تكذيب وإلا هيعمل وهيعمل، وكم ألفاظ سب وقذف".

حسن شاكوش زوجة حسن شاكوش رسائل تهديد ريم طارق

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