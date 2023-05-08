وزير الاتصالات يغادر إلى ألمانيا لبحث تعزيز التعاون فى مجالات تكنولوجيا المعلومات

غادر الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، القاهرة اليوم الإثنين، متوجهًا إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية فى زيارة تستمر خلال الفترة من 9 حتى 12 مايو.

ويعقد وزير الاتصالات خلالها عددًا من اللقاءات مع وزراء ومسئولين حكوميين، ومسئولى الشركات المتخصصة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبحث تعزيز التعاون بين البلدين واستعراض فرص الاستثمار فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى.

ويلتقى الدكتور عمرو طلعت، عددًا من الوزراء ومسئولى الحكومة الألمانية لفتح آفاق جديدة للتعاون بين مصر وألمانيا فى مختلف مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكذلك التباحث حول سبل الاستفادة من الخبرات الألمانية فى مجال تكنولوجيا المعلومات خاصة المتعلقة بالتحول الرقمى.

ويعقد الدكتور عمرو طلعت، عددًا من الاجتماعات مع مسئولى كبرى المؤسسات والشركات الألمانية المتخصصة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبحث التعاون وجذب استثمارات جديدة إلى السوق المصرية فى مجالات البحث والتطوير، وتصميم وتصنيع الإلكترونيات، والتعهيد، ومراكز البيانات.