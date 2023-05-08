الإثنين 08 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

وزير الاتصالات يغادر إلى ألمانيا لبحث تعزيز التعاون فى مجالات تكنولوجيا المعلومات

وزير الاتصالات
وزير الاتصالات

غادر الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، القاهرة اليوم الإثنين، متوجهًا إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية فى زيارة تستمر خلال الفترة من 9 حتى 12 مايو.

ويعقد وزير الاتصالات خلالها عددًا من اللقاءات مع وزراء ومسئولين حكوميين، ومسئولى الشركات المتخصصة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبحث تعزيز التعاون بين البلدين واستعراض فرص الاستثمار فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى.

ويلتقى الدكتور عمرو طلعت، عددًا من الوزراء ومسئولى الحكومة الألمانية لفتح آفاق جديدة للتعاون بين مصر وألمانيا فى مختلف مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكذلك التباحث حول سبل الاستفادة من الخبرات الألمانية فى مجال تكنولوجيا المعلومات خاصة المتعلقة بالتحول الرقمى.

ويعقد الدكتور عمرو طلعت، عددًا من الاجتماعات مع مسئولى كبرى المؤسسات والشركات الألمانية المتخصصة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبحث التعاون وجذب استثمارات جديدة إلى السوق المصرية فى مجالات البحث والتطوير، وتصميم وتصنيع الإلكترونيات، والتعهيد، ومراكز البيانات.

الأكثر قراءة

ضبط 2100 عبوة أدوية بيطرية منتهية الصلاحية خلال حملة بمركز كوم حمادة

رئيس الشرقية للدخان يكشف حقيقة التوقف عن إنتاج السجائر الشعبية

رئيس "المنيا الجديدة" يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات الإسكان بالمدينة (صور)

بدعم من "حياة كريمة".. جامعة طنطا تُطلق قافلة طبية وبيطرية لقرية نواج (صور)

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 8 مايو 2023 فى مصر بدون مصنعية

إحالة موجه عام العلوم بقها للتحقيق بتهمة تبديل أوراق الامتحانات بالقليوبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أشرف عبدالشافي

ليالى أم كلثوم فى السودان

محمود خليل

«نظام الملك» و«عميده»

جمال-أسعد

الحوار الوطنى

د. منى حلمى

اضربنى أرجوك

وائل لطفي

كمال الطويل.. العملاق المصرى

أحمد الصغير

مصر.. حضارةٌ شريفة.. ووطنٌ كريم

ماجد حبته

واستعادت سوريا مقعدها

إسراء شوقي

من عبدالحليم لكوكب الشرق.. إرث «الموجى» خالد فى أسماع العرب

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

يريدها "بن غفير" ويوقفها نتنياهو.. هل هناك عملية عسكرية إسرائيلية فى الضفة؟

عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.. كيف يؤثر على إسرائيل؟

خطة لمدة 5 سنوات.. كيف تستعد إسرائيل للمواجهة مع إيران؟