الإثنين 08 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 2100 عبوة أدوية بيطرية منتهية الصلاحية خلال حملة بمركز كوم حمادة

الحملة
الحملة

شنت لجنة الصحة العامة، التابعة لدائرة مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة حملة تموينية مكبرة للرقابة على الأسواق والمحلات التجارية والمخابز البلدية ومحطات الوقود ومتابعة جميع الخدمات المختلفة التى يتم تقديمها للمواطنين داخل جميع مدن وقرى محافظة البحيرة، وكذلك التأكد من سلامة وجودة وصلاحية المواد الغذائية المختلفة للاستهلاك الآدمى مع الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب به.

وأسفرت الحملة التى شارك فيها، وجيه الغندور نائب رئيس مركز ومدينة كوم حمادة، والدكتور عادل رضوان، والدكتور عادل حماد مدير مجزر الطود، والدكتورة إيمان شرف مفتش بهيئه الأدوية عن ضبط عدد 2100 عبوة أدوية بيطرية منتهية الصلاحية وغير صالح للاستعمال، وتحرير 2 محضر غلق لـ 2 محال بقالة تموينية. 

كما قامت الحمل  بتحرير عدد ٥ محضر عدم إعلان عن أسعار لأنشطة تجارية مختلفة، وتحرير عدد 2 محضر لحوم مكشوفة، وتحرير محضر عدم وجود شهادة صحية، وتحرير محضر بيئة لمغسلة سيارات.

وتم التحفظ على المضبوطات، وجار تحرير المحاضر اللازمة وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وتمكنت الحملة من ضبط 3 مخابز قامت بإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 28 جرامًا و25 جرامًا و23 جرامًا للرغيف الواحد، وجار تطبيق لائحة الجزاءات عليهم وغلقهم لمدة شهر مع توفير الخبز للمواطنين، وضبط 3 مخابز قامت بالتصرف فى كمية من الدقيق قدرها 54 شيكارة دقيق بلدى مدعم عن طريق بيعهم بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، ضبط 4 مخابز قامت بإنتاج خبز ناقص الوزن حتى 19 جرامًا للرغيف الواحد، وضبط مخبز قام بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية المقررة، وتحرير 4 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل ووزن وسعر الرغيف وعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز وعدم وجود سجل زيارات بمقر المخبز وقت المرور.

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