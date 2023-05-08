محافظ مطروح يفتتح وحدة العلاج الطبيعى بمستشفى النجيلة المركزى

افتتح اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الإثنين، وحدة العلاج الطبيعي بمستشفى النجيلة المركزى بحضور النائب جمال الشورى والدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح والدكتور محمد أبوطالب مدير المستشفى وعدد من عمد ومشايخ النجيلة.



وتقوم وحدة العلاج الطبيعي بتوفير الخدمة العلاجية للحالات من مدينة النجيلة وبرانى والسلوم مع تواجد الأطباء المختصين، حيث تضم عددا من الأجهزة التخصصية والمستلزمات الطبية بدعم من وزارة الصحة ومشاركة مجتمعية من النائب جمال الشورى.



وأوضح دكتور مبروك سالم الخدمات التى تقدمها وحدة العلاج الطبيعى بمستشفى النجيلة المركزى وهى التعامل مع معظم أمراض العظام ومشاكل العمود الفقرى والغضاريف المصاحبة لها، وأمراض الأعصاب و جراحتها (شلل الوجه والشلل النصفى والرباعى وإصابات الحبل الشوكى)، ومشاكل التأخر الحركى والشلل الدماغى عند الأطفال، وحالات ضعف عضلات قاع الحوض وتأهيل ما قبل وبعد الولادة، وبرامج التغذية العلاجية لعلاج السمنة وإنقاص الوزن والنحافة.



وتفقد محافظ مطروح وحدة الأطفال حديثى الولادة المبتسرين بمستشفى النجيلة المركزى بعدد 10 حضانات بعد إعادة رفع كفاءتها وتجهيزها.



كما تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح مولد الأكسجين بالمستشفى والاطمئنان على كفاءة تشغيله بما يحقق الاكتفاء الذاتى لاحتياج المستشفى من الأكسجين.

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