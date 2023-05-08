افتتاح مستشفى جراحات اليوم الواحد فى دمياط

استكملت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جولتها الافتتاحية فى إطار الاحتفالات بعيد دمياط القومى، بافتتاح أعمال تطوير مستشفى اليوم الواحد بشارع 107 مدينة رأس البر التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة.

حيث تضمنت أعمال التطوير رفع كفاءة البنية التحتية وجناح العمليات بعدد ٢ غرفة كبرى و٦ أسرة بالعناية المركزة، وخلال تفقدها للمستشفى أطلعت محافظ دمياط على ما تم تحقيقه بالمشروع وأيضًا نتائج قافلة أمراض العيون التى جاءت بالتعاون مع نادى روتارى ومركز أبحاث أمراض العيون، والتى تم خلالها إجراء ٥١٤ كشفا طبيا وإجراء ١١٠ عملية زرع عدسة ومياه بيضاء.

وكانت أكدت الدكتورة منال عوض، أن القطاع الصحى يشهد إطلاق مشروعات جديدة خلال العيد القومى، فى إطار خطة المحافظة ووزارة الصحة والسكان لتطوير المنشآت الطبية، بما يسهم فى دعم تلك المنظومة وتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين.

كما أشارت إلى الدور الذى تقوم به المستشفى لتقديم الخدمة الطبية وتغطيتها بالمدينة خاصة خلال فصل الصيف مع تردد الملايين من الزائرين عليها، مؤكدة أن أعمال التطوير تتواكب مع تلك الرؤية.

وواصلت جولتها الافتتاحية للمشروعات المدرجة باحتفالات المحافظة بعيدها القومى، بإزاحة ستار الافتتاح عن مدرسة سعد الثانوية الفنية للتمريض بنين بقرية الشعراء بمركز دمياط.

حيث تفقدت مبنى المدرسة الذى شهد أعمال تطوير نفذتها مديرية الإسكان والمرافق، وتُعد أول مدرسة للتمريض بنين بالمحافظة بجانب ٤ مدارس للبنات، حيث تضم قاعات وفصول للمواد التربوية والنظرية والعملية والحاسب الآلي.

كما اطلعت على آلية العمل داخل المدرسة التى استقبلت دفعتين للصفين الأول والثاني خلال أعمال التطوير وسير خطة تدريب الطلبة بالمستشفيات، وفى هذا السياق أكدت الدكتورة منال عوض اهتمام الدولة بالتعليم الفنى بكافة تخصصاته، لافتة إلى الأهمية البالغة لمدارس التمريض؛ نظرا للدور الذى تقوم به لإعداد فريق تمريض مؤهلة بشكل كامل لدعم المنظومة الطبية بالمحافظة.