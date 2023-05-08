رنا خالد تكشف سبب احتفال روسيا وحدها بعيد النصر في 9 مايو

قالت رنا خالد، المدير التنفيذي لمنتدى صنع السياسات العامة، إن ذكرى انتصار الحلفاء في الحرب العالمية الثانية واحدة من أهم المناسبات التي تهتم بها الدول الأوروبية، ولكن يختلف طرق وموعد الاحتفال بها من دولة لأخرى.

عيد النصر الأوروبي

وأكدت، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الاهتمام بذكرى عيد الانتصار بدولة بريطانيا كان مهمشا بصورة كبيرة، نظراً لأنه آتى بالتزامن مع احتفالات العائلة الملكية بتنصيب ملك بريطانيا.

وأضافت في حديثها، أن روسيا دائماً تريد أن تميز نفسها عن باقي الحلفاء، وبالتالي تنفرد موسكو بيوم خاص بها للاحتفال بعيد النصر، وهذا اليوم مختلف عن ذكرى الحدث في كافة دول الاتحاد السوفيتي، حيث تحتفل روسيا بهذا العيد في الـ9 من مايو.

الانفراد الروسي

وأشارت إلى أن الرئيس الأوكراني أعلن أن أوكرانيا سوف تحتفل في الـ8 من مايو، لأن أوروبا تحتفل به في 8 مايو ولكن روسيا وحدها تحتفل به 9 مايو.