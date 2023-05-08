الإثنين 08 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رنا خالد تكشف سبب احتفال روسيا وحدها بعيد النصر في 9 مايو

روسيا
روسيا

قالت رنا خالد، المدير التنفيذي لمنتدى صنع السياسات العامة، إن ذكرى انتصار الحلفاء في الحرب العالمية الثانية واحدة من أهم المناسبات التي تهتم بها الدول الأوروبية، ولكن يختلف طرق وموعد الاحتفال بها من دولة لأخرى.

عيد النصر الأوروبي 

وأكدت، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الاهتمام بذكرى عيد الانتصار بدولة بريطانيا كان مهمشا بصورة كبيرة، نظراً لأنه آتى بالتزامن مع احتفالات العائلة الملكية بتنصيب ملك بريطانيا.

وأضافت في حديثها، أن روسيا دائماً تريد أن تميز نفسها عن باقي الحلفاء، وبالتالي تنفرد موسكو بيوم خاص بها للاحتفال بعيد النصر، وهذا اليوم مختلف عن ذكرى الحدث في كافة دول الاتحاد السوفيتي، حيث تحتفل روسيا بهذا العيد في الـ9 من مايو.

 الانفراد الروسي 

وأشارت إلى أن الرئيس الأوكراني أعلن أن أوكرانيا سوف تحتفل في الـ8 من مايو، لأن أوروبا تحتفل به في 8 مايو ولكن روسيا وحدها تحتفل به 9 مايو.

رنا خالد منتدي السياسات العامة عيد النصر الأوروبي القاهرة الإخبارية الانتصار بالحرب العالمخية الثانية

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