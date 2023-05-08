سيميوني يكشف مصيره مع أتلتيكو مدريد بعد نهاية الموسم

تحدث الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد الإسباني، عن مستقبله مع الفريق نهاية الموسم الجاري.

سيميوني يقود أتلتيكو للموسم الـ12 على التوالي حيث تولى المهمة في عام 2011، لكن يمر بموسم سيء للغاية لم يحقق فيه أي بطولات.

وقال سيميوني في تصريحات لصحيفة “لاجازيتا ديلو سبورت” الإيطالية عن مستقبله مع النادي: “تبقى عام آخر من عقدي مع النادي وسنرى ما سيحدث، هناك دائمًا حوافز لأنك في نادٍ مثل هذا تقوم بتغيير اللاعبين باستمرار وتحتاج إلى تنظيم الطريقة التي تكون بها في الملعب”.

أضاف: “لا أعرف كم عدد السنوات التي سوف أواصل فيها التدريب، عمري 53 عامًا مهنتنا مرهقة، لكني لا أحتاج سوى أيام قليلة من الإجازة لأشعر أنني أريد أن أعود إلى الميدان، إنه مثل المخدرات بالنسبة لنا”.

وتقدم أتلتيكو مدريد لوصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما اكتسح ضيفه قادش (5- 1)، ضمن منافسات المرحلة الـ33 للمسابقة.

وارتفع رصيد أتلتيكو، الذي حقق انتصاره التاسع في لقاءاته العشرة الأخيرة بالمسابقة، إلى 69 نقطة، ليقتنص المركز الثاني بفارق نقطة واحدة أمام جاره ريال مدريد حامل اللقب، الذي تراجع للمركز الثالث.