الإثنين 08 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

في العيد القومي.. افتتاح مدرسة سعد الثانوية للتمريض بدمياط

جانب من الحدث
جانب من الحدث

واصلت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جولتها الافتتاحية للمشروعات المدرجة باحتفالات المحافظة بعيدها القومى، بإزاحة ستار الافتتاح عن مدرسة سعد الثانوية الفنية للتمريض بنين بقرية الشعراء بمركز دمياط.

حيث تفقدت "المحافظ" مبنى المدرسة الذى شهد أعمال تطوير نفذتها مديرية الاسكان والمرافق وتُعد اول مدرسة للتمريض بنين بالمحافظة بجانب ٤ مدارس للبنات، حيث تضم قاعات وفصول للمواد التربوية والنظرية و العملية والحاسب الآلى.

كما اطلعت على آلية العمل داخل المدرسة التى استقبلت دفعتين للصفين الأول والثاني خلال أعمال التطوير  وسير خطة تدريب الطلبة بالمستشفيات.

وفى هذا السياق أكدت الدكتورة منال عوض اهتمام الدولة بالتعليم الفنى بكافة تخصصاته، لافتة الى الأهمية البالغة لمدارس التمريض نظرا للدور الذى تقوم به لإعداد فريق تمريض مؤهلة بشكل كامل لدعم المنظومة الطبية بالمحافظة.


أجرت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، جولة افتتاحية لعدد من المشروعات بمدن دمياط وعزبة البرج ورأس البر احتفالاً بالعيد القومى للمحافظة، حيث استهلتها بافتتاح مبنى فرع التأمين الصحى بشارع سعد زغلول بمدينة دمياط.

فيما وقد تفقدت "المحافظ" مبنى الفرع الذى يقع على مساحة ٥٠٠ م٢ ،حيث شهد أعمال تطوير شاملة ،و يتضمن ٥ طوابق بعدد ٦٠ غرفة مقسمة للاقسام الإدارية ومركز رئيسى لخدمة العملاء و آخر لخدمة المواطنين و قاعة فيديو كونفرنس، وخلال الافتتاح اطلعت محافظ دمياط على آلية العمل داخل الفرع وكذلك خطة العمل بالمبادرات الرئاسية لتقديم الخدمات الطبية للطلبة.

وأكدت أن المشروع جاء فى إطار خطة الدولة لتطوير ورفع كفاءة المنشآت الطبية و توفير الخدمات الطبية لجميع الفئات، لافتة إلى أنه تم وضع مخطط شامل للتطوير بهذا المستوى بما يتيح توفير الخدمة بشكل كفء، مؤكدة سعى المحافظة الدائم على متابعة تنفيذ المشروعات المدرجة بجميع القطاعات لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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