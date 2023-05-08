«كريستو» على رأس قائمة منتخب تونس لكأس العالم للشباب

أعلن منتصر الوحيشي، المدير الفني لمنتخب تونس للشباب، الإثنين، القائمة النهائية لفريقه الذي سيشارك في نهائيات كأس العالم تحت 20 عامًا بالأرجنتين.

شهدت القائمة، التي ضمت 21 لاعبًا تواجد محمد الضاوي «كريستو»، جناح فريق الأهلي، الذي انضم إليه في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادمًا من النجم الساحلي التونسي.

وجاءت القائمة النهائية لمنتخب تونس تحت 20 عامًا على النحو التالي:

رائد القزاح، إدريس العرفاوي، توماس الزواغي، رائد بوشنيبة، محمود غربال، زين الدين ساسي، علي السعودي، كريم العابد، ريان النصراوي، غيث الوهابي، ياسين الدريدي، سامي شوشان، محمد وائل الدربالي، مالك المهري، شايم الجبالي، بشير اليعقوبي، آدم ڤرب، جبريل عثمان، محمد الضاوي، يوسف سنانة، راقي العواني.

ويتواجد المنتخب التونسي، في المجموعة الخامسة، لكأس العالم تحت 20 عامًا، التي تضم أيضًا كل من أوروجواي والعراق وإنجلترا.

ويستهل منتخب نسور قرطاج مشواره في مونديال الشباب، بمواجهة إنجلترا، يوم 22 مايو، ثم يواجه بعدها منتخب العراق، يوم 25 من مايو، قبل أن يختتم دور المجموعات، بمواجهة أوروجواي يوم 28 من نفس الشهر.

وستقام نهائيات كأس العالم تحت 20 عامًا بالأرجنتين، خلال الفترة ما بين 20 مايو إلى 11 يونيو المقبل.