افتتاح خيمة التراث الشعبى فى يوم ملتقى الشعوب بجامعة المنوفية

افتتح الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، خيمة التراث الشعبى ضمن احتفالية الجامعة بيوم ملتقى الشعوب الذى تنظمه إدارة الوافدين بالتعاون مع الإدارة العامة، لرعاية الشباب بالجامعة بحضور نائبا رئيس الجامعة الدكتورة نانسى أسعد للتعليم والطلاب والدكتور صبحى شرف لخدمة المجتمع وتنمية البيئة وعمداء ووكلاء الكليات والدكتورة سلوى فؤاد منسق عام الوافدين بالجامعة والدكتور محمد شاهين مدير عام رعاية الطلاب، ولفيف كبير من ضيوف الجامعة من الجاليات العربية من دول المملكة العربية السعودية، السودان، اليمن، سوريا، فلسطين، ليبيا، الأردن، سلطنة عمان، العراق، وجيبوتى.

تفقد رئيس الجامعة أروقة الخيمة التى أقيمت بالملعب الخماسى باستاد الجامعة وتضم مشغولات تراثية تعبر عن تاريخ كل دولة والاكلات والمشروبات التى تتميز بها كل جالية عربية.

أشاد رئيس الجامعة بتنظيم هذا المعرض والذى يعد فرصة للطلاب لتبادل ثقافاتهم والتعرف على أنماط حياة مختلفة، وتقديم نبذة عن كل دولة عربية وتاريخها بصورة مبسطة، مؤكدا أن الجامعة تعمل تنفيذا للمبادرة الرئاسية “ادرس فى مصر" التى تبناها الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتى تهدف إلى جذب الطلاب الوافدين للدراسة فى الجامعات المصرية من خلال استراتيجة عمل تساهم فيها جميع الجامعات المصرية، موجها الشكر لجميع المشاركين فى تنظيم الاحتفالية اليوم والتى خرجت بصورة جيدة تعكس مدى التعاون بين الجميع لإنجاح الملتقى.

وكان قد شارك الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية بيوم ملتقى الشعوب الذى تنظمه سنويا إدارة الوافدين بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة وذلك بالصالة المغطاة باستاد الجامعة بمشاركة الطلاب الوافدين بالجامعة بمرحلتى البكالوريوس والليسانس والدراسات العليا من مختلف الدول العربية: اليمن، السعودية، السودان، عمان، ليبيا، سوريا، فلسطين، العراق، جيبوتى والأردن وبحضور لفيف من الملحقين الثقافيين والمستشارين ومديرى المكاتب الممثلين للدول العربية، وعمداء كليات جامعة المنوفية والطلاب.