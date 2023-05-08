إنبي : لا نية للاستغناء عن النجوم الموسم المقبل .. ونملك قطاع ناشئين مميز

أصدر مجلس إدارة نادي إنبي برئاسة أيمن الشريعى فرمان بعدم السماح لاى لاعب ضمن قائمة الفريق بالرحيل على الأقل لموسم اخر .

وقال أيمن الشريعى خلال تصريحاته الخاصة للدستور اليوم إن إنبي في مرحلة تكوين بعد الاستغناء عن مجموعة كبيرة من اللاعبين لذلك لن يرحل اى لاعب مهما كانت قوة العرض وهدفنا الحفاظ على الاستقرار الذى ينعم به الفريق حالياً.

وأشار الشريعى أن قطاع الناشئين بإنبي لدية العديد من المواهب التى سيتم تصعيدها نهاية الموسم وهدفنا الاعتماد على اولاد النادي وتحضيرهم للاحتراف الخارجي بعد ثلاثة او اربع سنوات على الأقل .

من جانب اخر، كشف محمد إسماعيل مدير الكرة بفريق الكرة الأول بنادي إنبي، أنه تواصل مع وكيل البوركينابي إيريك تراوري لاعب وسط الفريق المعار من بيراميدز للفريق البترولي لنهاية الموسم وتم الاتفاق معه على انتظام اللاعب في التدريبات خلال المرحلة المقبلة بعد انقطاع عن التدريبات 10 أيام دون أي سبب معلن.

وأضاف مدير الكرة بإنبي أن البوركينابي إيريك تراوري تواصل مع المسؤول عن اللاعبين الأجانب في نادي إنبي في ساعة متأخرة من مساء الأحد وتعهد بانتظام وعدم الانقطاع عن التدريبات مرة أخرى.

وكشف محمد إسماعيل أن إدارة النادي قررت تحويل اللاعب للتحقيق وسيخضع غداً لجلسة استماع لمعرفة أسباب هروبه تمهيداً لتوقيع العقوبة التى تناسب الفعل الذى قام به الإفريقي مع النادي البترولي رغم حصوله على كافة مستحقاته وتوفير كل الإمكانات التى تجعله يقدم أفضل اداء مع الفريق.

وأضاف مدير الكرة بإنبي، أن اللاعب تم تحويله لإدارة الشؤون القانونية بالنادي، على أن يتم التحقيق معه غدًا نظرًا لارتباط الفريق بمباراة اليوم في كأس مصر.

وأشار مدير الكرة بإنبي إلى أن اللاعب أكد أنه كان يشعر بحالة من (الزهق) ويرغب في الجلوس مع نفسه، لذا تغيب عن الفريق طوال الفترة الماضية.