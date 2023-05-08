الإثنين 08 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

آرثر ميلو يعلن رحيله عن ليفربول ويشيد بيورجن كلوب

آرثر ميلو
آرثر ميلو

أكد البرازيلي آرثر ميلو، لاعب فريق ليفربول الانجليزي المعار من يوفنتوس، رحيله عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الجاري.

ويلعب ميلو ضمن صفوف ليفربول على سبيل الإعارة من نادي يوفنتوس منذ صيف 2022، مع شرط للشراء في نهاية الإعارة في حال رغبة الريدز في تفعيله.

وقال آرثر في تصريحات لموقع جول العالمي: "أنا مستعد لخوض تحدٍ جديد وأتمنى أن أودع نادي ليفربول بالمشاركة في بعض الدقائق".

آرثر ميلو شارك في 4 مباريات فقط مع ليفربول منذ بداية الموسم الجاري، بمعدل دقائق 256 دقيقة، ولم يساهم في أي هدف سواء بالتسجيل أو الصناعة.

وأضاف ميلو: "أود أن أشكر الجماهير والنادي وكلوب الذي عاملني دائمًا بشكل جيد، أنا أشعر أنني في حالة جيدة والانتقال للدوري الإسباني خيار متاح في الوقت الحالي".

ولم ينجح آرثر ميلو في حجز مكان ضمن تشكيل ليفربول خلال الموسم الجاري بسبب كثرة الإصابات والتي تسببت في إبعاده عن الفريق في أغلب فترات الموسم.

وأكمل: "منذ وصولي إلى ليفربول، يورجن كلوب عاملني بشكل جيد، لقد كان شرفًا لي العمل مع يورجن؛ إنه واحد من أفضل المدربين في العالم ودائمًا يتحدث معي بشكل جيد، إنه شخص لا يصدق والمعاملة معه دائمًا جيدة ورائعة ومميزة".

واستطرد: "التدرب مع شخص مثله يمنحك كلاعب الكثير، وأنا متأكد أنها تجربة مفيدة لما هو قادم لي، لأنني تعلمت منها الكثري والآن أنا تعافيت؛ أريد اللعب أكثر ولكن أنا أتفهم أن الموقف مختلف الآن عما كان عليه منذ وصولي لأنه في ذلك الوقت الفريق كان لديه بعض الاحتياجات والآن احتياجاته مختلفة ولكنني أشعر براحة البال عندما أتحدث معهم ويخبرونني أنه لا توجد مشكلة معي، على العكس الجميع في ليفربول عاملوني بشكل جيد، وليس لدي سوى الكلمات الطيبة لهم".

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