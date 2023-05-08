مجلس أمناء الحوار الوطنى يناقش جدول وخطة عمل الجلسات والمحاور المختلفة
يعقد مجلس أمناء الحوار الوطني اليوم، اجتماعًا بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، لإعلان جدول وخطة عمل الجلسات النقاشية.
وقالت الصفحة الرسمية للحوار الوطني، في منشور لها: «مجلس أمناء الحوار الوطني يجتمع اليوم الإثنين بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، لإعلان جدول وخطة عمل الجلسات النقاشية».
وأضافت: «ومن المقرر أن يناقش المجلس في اجتماعه جدول وخطة عمل الجلسات النقاشية خلال الأسبوع القادم للمحاور الثلاثة؛ السياسي والاقتصادي والمجتمعي، واللجان الفرعية التسع عشرة المتفرعة عنها».