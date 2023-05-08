الإثنين 08 مايو 2023
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دبلوماسى سابق: روسيا ترغب فى السيطرة على "باخموت" بأى ثمن

جريدة الدستور

قال ميكولا باستون، الدبلوماسي الأوكراني السابق، إن القوات الأوكرانية متواجدة بقوة في ولاية باخموت.

الحرب الروسية الأوكرانية

وأكد ميكولا باستون، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن أوكرانيا حققت إجهادًا غير مسبوق للجيش الروسي الذي تعب كثيرًا في الحصول على باخموت، معبرًا: "قيمة باخموت الاستراتيجية قوية بصورة كبيرة، ولهذا تسعى روسيا جاهدة إلى الحصول على هذه الولاية بأي ثمن". 

وأضاف، في حديثه، أن أوكرانيا تستنزف الجيش الروسي على أرض باخموت، ولكن يمكن القول إن روسيا مستعدة لحرب طويلة الزمن، قائلًا: "روسيا أصبحت متأخرة عسكريًا وتقنيًا بصورة كبيرة عن الفترات السابقة، ولكنها تعتمد في الحرب بأوكرانيا على مواردها البشرية".

خسائر الجيش الروسي 

وأشار إلى أن الجيش الروسي فقد أكثر من 1000 عسكري منذ بداية الاشتباك بولاية باخموت، ولكن بالرغم من هذه الخسارة البشرية الكبيرة إلا أن بوتين لا يلتفت لهذا الأمر على الإطلاق.

وتابع: "أوكرانيا ستحتاج إلى عدد من الهجمات المتكررة لتحرير الدونباس وباخموت سريعًا، لذا أوكرانيا بحاجة إلى مزيد من الدعم للقضاء على السيطرة الروسية".

ميكولا باستون الحرب الروسية الأزكرانية القاهرة الإخبارية ولاية باخموت الأوكرانية السيطرة الروسية

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