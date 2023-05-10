أبرزها صحة القلب وتقوية العظام.. أهمية ممارسة الأطفال للرياضة

عندما يقرر الكثير من الناس الحصول على لياقة، فإنهم يفترضون أن ذلك ينطوي على نشاط صارم لكن لا يتعين عليك قضاء ساعات في صالة الألعاب الرياضية لتكون نشيطًا بدنيًا.

يمكن للناس استعادة لياقتهم من خلال أداء الأنشطة اليومية في المنزل، في كل مرة تقوم أنت وطفلك برمي الكرة اللينة أو السباحة أو صعود الدرج أو المشي تتحسن صحتك ولياقتك البدنية.

صحة القلب

القلب عبارة عن عضلة ومثل العضلات الأخرى يتحسن أداؤه عندما يواجه تحديًا منتظمًا عن طريق التمرين، يمكن أن تساعد تقوية عضلة القلب في درء أمراض القلب.

يساعد في الحفاظ على الشرايين والأوردة نظيفة

يقلل التمرين من كمية الكوليسترول والدهون الضارة في دم الشخص، كما أنه يزيد من مرونة جدران الأوعية الدموية ويساعد على خفض ضغط الدم، هذا يمكن أن يقلل من خطر إصابة الشخص بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية.

يجعل الرئتين أكثر كفاءة

العمل الجاد يزيد من سعة الرئة، بالإضافة إلى كفاءتها في تحريك الهواء داخل وخارج الجسم، نتيجة لذلك يتم سحب المزيد من الأكسجين إلى الجسم ويتم طرد المزيد من ثاني أكسيد الكربون وغازات النفايات الأخرى، يساعد التمرين المنتظم على منع الانخفاض في تناول الأكسجين الذي يحدث بشكل طبيعي مع تقدم العمر أو نتيجة قلة النشاط.

يقلل من مستويات السكر في الدم

يمنع التمرين السكر من التراكم في الدم عن طريق تحفيز العضلات على امتصاص المزيد من الجلوكوز من مجرى الدم واستخدامه للحصول على الطاقة، هذا يمكن أن يقلل من خطر إصابة الشخص بمرض السكري .



يقوي العظام

مثلما تزداد قوة العضلات عند الإجهاد البدني، تستجيب العظام أيضًا من خلال زيادة قوتها، أولئك الذين يمارسون الرياضة يمكنهم الوقاية من هشاشة العظام، وهي حالة تفقد فيها العظام كثافتها وتضعف.