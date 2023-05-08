الإثنين 08 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مدبولي: الحكومة مهتمة بملف الاستثمار وتهيئة البيئة المواتية لجذب الاستثمارات إلى مصر

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا من وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حول موقف الاستثمارات الصينية الحالية والمستقبلية في المنطقة الاقتصادية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة واهتمامها بملف الاستثمار، وتهيئة البيئة المواتية لجذب الاستثمارات إلى مصر، مُثمناً الدور الذي تقوم به الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لاستثمار الفرص والإمكانات التي تتمتع بها المنطقة في جذب الاستثمارات واحتضان مشروعات تدعم التشغيل وتوفر فرص العمل.

وخلال التقرير، أوضح رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن الشركات الصينية تشغل النسبة الأكبر بين إجمالي عدد الشركات في المناطق التابعة لشركة تيدا، بواقع 134 شركة صينية، من إجمالي 136 شركة بـ"تيدا"، وذلك برؤوس أموال مصدرة بلغت نحو 2.4 مليار دولار، في قطاعات صناعية، وخدمية، وإدارية، وتجارية، بإجمالي فرص عمل تزيد على 10 آلاف فرصة عمل حتى نهاية مارس 2023.

كما أشار التقريرإلى نتائج زيارة رئيس مجلس الوزراء، للمنطقة الاقتصادية بالعين السخنة في مارس 2023، والتي شهدت افتتاح 4 شركات صينية ضمن المرحلة الثانية من منطقة "تيدا"، وهي شركة "فان يانج ـ مصر المحدودة"، لانتاج الأقمشة والبطاطين والمفروشات، باستثمارات 60 مليون دولار، توفر 3200 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتعمل بطاقة انتاجية 30 ألف طن سنوياً. 

وشركة "يان جيانج ايجيب المحدودة"، لإنتاج منتجات النظافة الصحية والأقمشة غير المنسوجة من منتجات صناعية، بتكاليف استثمارية 18 مليون دولار، توفر فرص عمل لـ124 عاملاً مصرياً، و8 صينيين، وتعمل بطاقة انتاجية 11280 طناً من الأقمشة غير المنسوجة من ألياف صناعية، و 2500 وحدة من البولي ايثيلين، و 900 طن ماستر باتش.

وشركة "ميديا ايجيبت" لإنتاج غسالات الأطباق، بتكاليف استثمارية 25 مليون دولار، توفر 270 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتعمل بطاقة إنتاجية 1.5 مليون غسالة سنوياً، وشركة "هنج تونج اوبتيك اليكتريك"، لإنتاج كابلات الألياف الضوئية، بتكاليف استثمارية 6 ملايين دولار، توفر 100 فرصة عمل مباشرة، وتعمل بطاقة إنتاجية 2 مليون وحدة، ويكرس كامل إنتاجها حالياً لصالح الشركة المصرية للاتصالات.  

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