ديلر التجمع الأول: "بوصل البضاعة دليفري بعد اتفاق على واتساب"

قررت النيابة العامة حبس المتهم في قضية الاتجار بالمواد المخدرة بالتجمع الأول لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، وأمرت بإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوي لتحليلها وموافاة النيابة بالتقارير الفنية، وكلفت المباحث بتكثيف التحريات حول الواقعة.

وخضع المتهم بالاتجار بمخدري الحشيش والهروين لجلسة تحقيق استغرقت أكثر من ساعتين ونصف الساعة، اعترف خلالها باتجاره، قائلاً «أمارس نشاطي منذ عدة أشهر، وكنت بوصل الحشيش والهيروين للزباين بالعربية بتاعتي بعد ما أتواصل معاهم علي الواتساب»

واعترف المتهم بحيازته كمية من جوهر الحشيش المخدر وزنت 4 كيلوجرامات، وكمية من مسحوق الهيروين المخدر، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وميزان حساس.