الإثنين 08 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقارير: تضارب حول تجديد عقد بوسكيتس مع برشلونة

سيرجيو بوسكيتس
سيرجيو بوسكيتس

لا يزال الحديث مستمرًا عن مستقبل النجم الإسباني سيرجيو بوسكيتس، لاعب وسط برشلونة، رفقة ناديه خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.

وارتبط اسم سيرجيو بوسكيتس بالرحيل عن صفوف برشلونة، خاصة في ظل انتهاء عقده في نهاية الموسم الحالي، أي في يونيو 2023.             

خطوة أخيرة من بوسكيتس قبل اتخاذ قراره النهائي بشأن مستقبله مع برشلونة

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن سيرجيو بوسكيتس اتخذ قراره النهائي بشأن مستقبله رفقة برشلونة بعد انتهاء الموسم الحالي 2022-2023.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية في تقريرها، أن بوسكيتس يريد الاجتماع مع وكيله قبل الاجتماع بالجهاز الفني لفريق برشلونة، بقيادة المدرب تشافي هيرنانديز، لمناقشة مسألة تجديد عقده مع الفريق الكتالوني.

بينما أفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، بأن بوسكيتس ناقش قرار تجديد عقده مع عائلته خلال الأيام الماضية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن بوسكيتس يريد حاليًا الاجتماع بوكيل أعماله، لمناقشة العروض المُقدمة له من السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، لحسم قراره النهائي إما بتجديد عقده أو الرحيل عن برشلونة.

وسيكون هذا الاجتماع بمثابة "خطوة أخيرة" قبل أن يُخبر لاعب الوسط الإسباني، صاحب الـ34 عامًا، قراره النهائي لمدربه تشافي.

وكان برشلونة قد قدّم عرضًا لـ"بوسكيتس" بتجديد عقده لمدة موسم إضافي، مع تخفيض راتبه في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها النادي الكتالوني.

ويُعد بوسكيتس محل اهتمام العديد من كبار الأندية الأوروبية الراغبة في الحصول على خدماته، على رأسها ناديي النصر والهلال السعوديين، بالإضافة إلى اهتمام نادي إنتر ميامي الأمريكي بضمه.

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