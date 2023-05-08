ليلى مقلد: نجاح الحوار الوطنى مرهون بتقبل الرأى والرأى الآخر والعمل للمصلحة العامة

أكدت الدكتورة ليلى مقلد، رئيس مبادرة «شباب بيحب بلده»، أن الحوار الوطني هو فرصة عظيمة للنقاش حول الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، للخروج بقرارات وتوصيات تهدف لصالح الوطن والمواطن في آن واحد.

وأشارت "مقلد" إلى أننا شاهدنا منذ انطلاق فعاليات الحوار الوطني مشاركة قوية لكافة طوائف الشعب المصري، متمثلة في أفراد وأحزاب وكتل برلمانية، سواء مؤيدة أو معارضة مع اختلاف أيديولوجياتهم، موضحة أنه لأول مرة يحدث نقاش مجتمعي كبير دون النظر لمصالح شخصية بل إن المصلحة العامة هي الهدف الذي يسعى إليه الجميع.

وأوضحت رئيس مبادرة «شباب بيحب بلده» أن الأيام المقبلة ستشهد مجموعة من المناقشات الجادة على كافة الأصعدة، سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، لافتة إلى أنه من الضروري حدوث توازن حقيقي أثناء مناقشة القضايا الهامة المتعلقة بخدمة الوطن والمواطن.

واستطردت: آن الأوان للمواطن البسيط بأن يرى نتائج الإصلاح الاقتصادي الذي تحمله خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن هناك إصرارا حقيقيا على نجاح الحوار الوطني، خاصة عندما تم توجيه الدعوة للأشخاص والأحزاب المعارضة، كما أن الرئيس السيسي وجّه القائمين على الحوار الوطني بالسماع لكافة وجهات النظر والتطرق لكافة القضايا للخروج بتوصيات ترضي كافة القوى، وتصب في مصلحة المواطن والوطن.