محافظ أسيوط: تنفيذ حملة تشجير بقرية المطيعة

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط استمرار وتكثيف حملات التشجير والتوعية ضمن خطة المحافظة لتشجير القرى والمدن والمراكز والشوارع والميادين بالتنسيق والتعاون بين كافة الجهات وذلك في إطار المبادرة الرئاسية للتشجر المعنية بزراعة 100 مليون شجرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بزيادة المساحات الخضراء وإضفاء المظهر الجمالي والحضاري وتحسين الصحة العامة للمواطنين ضمن رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 والإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

وأشار محافظ أسيوط إلى حرص المحافظة على التوسع في زراعة الأشجار المثمرة نظرًا لما له من فؤائد عديدة بيئية وجمالية واقتصادية تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وفي إطار المتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية مع الأخذ في الاعتبار زراعة الأشجار في الأماكن الملائمة وبالأعداد المناسبة التي ستؤدي دورها الجمالي والبيئي وتقلل من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية لافتا إلى أن المبادرة تستهدف مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء وتحسين نوعية الهواء وخفض غازات الاحتباس الحرارى وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار وتحسين الصحة العامة للمواطنين وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

وفي هذا الإطار نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسيوط برئاسة حسني درويش رئيس المركز وتحت إشراف أحمد ثابت نائب رئس المركز حملة تشجير أمام مجمع المدارس بقرية المطيعة بمشاركة رئيس القرية ومسئولي المخلفات الصلبة وقسم الزراعة بالمركز حيث تم زراعة الأشجار لتوفير بيئة نظيفة ونشر الوعى البيئي لدى المواطنين والحد من التغيرات المناخية بكافة الطرق الممكنة وفقاً للإمكانيات المتاحة حيث تم استلام 3 دفعات من الأشجار ضمن المبادرة الرئاسية ١٠٠ مليون شجرة لزراعتها بمختلف الشوارع الرئيسية والداخلية والميادين والمناطق السكنية والمدارس والمؤسسات الحكومية بنطاق المركز من أجل تحسين نوعية الهواء والاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار مراعاة لحقوق الأجيال القادمة والتغلب على التحديات البيئية المختلفة والوصول إلى نظام بيئي متكامل ومستدام.

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