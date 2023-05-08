الإثنين 08 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 2 في تصادم تروسيكلين عرى طريق الفيوم سنهور

تروسيكل
تروسيكل

أُصيب 2 بكسور وكدمات مختلفة في أنحاء الجسم إثر تصادم ترويسكل بآخر في قرية بني صالح التابعة لمركز الفيوم بسبب السرعة الزائدة وعدم السيطرة على الترويسكل.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد اسلام لطيف مأمور مركز شرطة الفيوم، بورود إشارة من شرطة النجدة، تفيد بإبلاغ الأهالي بإصابة شخصين في حادث.

وانتقلت قوة أمنية بمركز شرطة الفيوم بقيادة المقدم محمد هاشم رئيس المباحث، وتبين من خلال المعاينة الأولية إصابة شابان في العقد الثالث من العمر إثر تصادم الترويسكل بآخر مما أدى إلى إصابتهم بكسور وكدمات.

وجرى نقلهم بسيارة مرفق الإسعاف إلى مستشفى التأمين الصحي لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية  ودخولهم غرفة العمليات لإجراء تركيب شريحة ومسامير.

وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

اصابة شخصين تصادم 2 تروسيكل بطريق الفيوم سنهور

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