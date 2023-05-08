"المشاط" تعقد جلسة مباحثات مع نائب رئيس البنك الدولى للشرق الأوسط

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، لقاءً ثنائيًا مع فريد بلحاج، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك على هامش فعاليات حفل إطلاق إطار الشراكة الاستراتيجية المشتركة 2023-2027.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على عمق العلاقات المشتركة بين مصر والبنك الدولي، وحرص الدولة على الانتقال بها إلى آفاق أرحب من خلال الاستراتيجية الجديدة، وتعزيز التركيز على مجالات التعاون ذات الأولوية بالنسبة للدولة لدفع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ووجهت وزيرة التعاون الدولي، الشكر لنائب رئيس البنك الدولي، على الجهود المبذولة في إعداد الاستراتيجية وتنسيق التعاون المشترك من خلال الاجتماعات التي تم عقدها خلال اجتماعات البنك الدولي.

ولفتت إلى أن الاستراتيجية الجديدة تأتي في توقيت في غاية الأهمية في ظل التحديات الإقليمية والدولية التي تواجه الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، والجهود والإجراءات الحكومية المتخذة للتغلب على هذه التحديات للمضي قدمًا في مسيرة التنمية والإصلاح الاقتصادي.

وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن تزامن الاستراتيجية الجديدة مع الإعداد لخارطة طريق تطوير دور البنك الدولي لتعزيز مهامه في دعم التنمية في الاقتصاديات الناشئة، إلى جانب تولي الرئيس الجديد للبنك الدولي مهامه يعكس خصوصيتها، مؤكدة أن المناقشات الجارية لتطوير دور البنك الدولي من الأهمية بمكان لتحفيز دوره في إنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك، من خلال تعزيز التنمية المستدامة والمرنة والشاملة، وتحفيز جهود التنمية القائمة على ملكية الدول وزيادة تأثير التعاون الإنمائي الفعال.

جدير بالذكر أنه تم إطلاق إطار الشراكة الاستراتيجية القطرية بين مصر والبنك الدولي 2023-2027 بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وفريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي، كلمة افتتاحية أكد فيها على عمق العلاقات القوية التي تربط مصر بالبنك الدولي، وحضر الحفل لفيف من السادة الوزراء ومسئولي القطاع الخاص والمجتمع المدني وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وتُدعم الاستراتيجية الجديدة بين مصر ومجموعة البنك الدولي عن الفترة 2023- 2027 برامج ومشروعات التعاون المشترك المقبلة، تم إقرار الاستراتيجية القطرية الجديدة بتاريخ 21 مارس 2023 من قبل مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي، وذلك من أجل دعم جهود تحقيق النمو الشامل والمستدام، استنادًا إلى الأولويات الوطنية في مختلفة القطاعات ورؤية التنمية وذلك على مدار الخمس سنوات المقبلة، حيث تتسق الاستراتيجية الجديدة للبنك الدولي مع استراتيجية الحكومة للتنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.