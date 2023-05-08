الإثنين 08 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ماكرون يشهد احتفال فرنسا بذكرى النصر فى الحرب العالمية الثانية (فيديو)

جريدة الدستور

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الإثنين، لقطات ترصد احتفال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بذكرى النصر في الحرب العالمية الثانية.

ويشهد الرئيس ماكرون احتفالات فرنسا بعيد النصر وهو يتجه إلى الشانزلزيه، حيث يضع إكليلًا من الزهور على تمثال الزعيم الراحل مؤسس الجمهورية الفرنسية، ويعيد إشعال الشعلة على قبر الجندي المجهول تحت قوس النصر، وذلك تكريمًا لعدد كبير من الشخصيات التي تم اعتقالها خلال الحرب العالمية الثانية.

ويأتي ذلك إطار احتفالات فرنسا بالذكرى الـ78 بالانتصارات التي حدثت لدول الحلفاء على المحور في الثامن من شهر مايو عام 1945.

مسيرة لإحياء ذكرى الثامن من مايو تكريمًا للمقاومة الفرنسية

كما دعا الاتحاد العام للعمل، وهو واحد من كبرى النقابات العمالية بفرنسا، إلى مسيرة لإحياء ذكرى الثامن من مايو تكريمًا للمقاومة الفرنسية التي كان لها دور كبير في الحرب العالمية الثانية مع دول الحلفاء.

الحرب العالمية الثانية احتفال ذكرى النصر ذكري النصر العظيم الرئيس الفرنسي الرئيس الفرنسي إيمانول ماكرون يشهد

مواد متعلقة

رئيس جامعة كفر الشيخ: الملتقى المسرحى للطلاب جزء مكمل للعملية التعليمية

وكيل التحنيط بالأقصر: لدينا متحف فريد من نوعه

"كورس إنجليزى بربع جنيه".. أب وابنته يقدمان فيديوهات تعليمية على السوشيال ميديا

العظمى تصل لـ33 درجة.. الأرصاد تكشف ذروة ارتفاع درجات الحرارة (فيديو)

شعبة المصوغات: التأكد من وجود الدمغة المصرية للحفاظ على حقوق المستهلك (فيديو)

الأرصاد: ارتفاع نسب الرطوبة.. واستمرار الاستقرار فى الأحوال الجوية (فيديو)

القاهرة الإخبارية: العائلات المكسيكية لم تلتق أفرادها منذ سنوات بسبب القيود الصارمة

"القاهرة الإخبارية": مخاوف أممية بشأن سلامة محطة زابوريجيا النووية (فيديو)

الأكثر قراءة

رئيس الشرقية للدخان يكشف حقيقة التوقف عن إنتاج السجائر الشعبية

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 8 مايو 2023 فى مصر بدون مصنعية

وزير الخارجية يسلم رسالة من الرئيس السيسى إلى رئيس تشاد (صور)

مجلس الوحدة الاقتصادية العربية يؤكد أهمية تعزيز العمل المشترك وتشجيع آفاق الاستثمار

جنايات المحلة تعاقب عصابة الهجرة غير الشرعية بالحبس 15 سنة وغرامة 200 ألف جنيه

الإعدام لشخصين والمؤبد لآخر في واقعة قتل سائق تاكسي ودفنه بصحراء الفيوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أشرف عبدالشافي

ليالى أم كلثوم فى السودان

محمود خليل

«نظام الملك» و«عميده»

جمال-أسعد

الحوار الوطنى

د. منى حلمى

اضربنى أرجوك

وائل لطفي

كمال الطويل.. العملاق المصرى

أحمد الصغير

مصر.. حضارةٌ شريفة.. ووطنٌ كريم

ماجد حبته

واستعادت سوريا مقعدها

إسراء شوقي

من عبدالحليم لكوكب الشرق.. إرث «الموجى» خالد فى أسماع العرب

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

يريدها "بن غفير" ويوقفها نتنياهو.. هل هناك عملية عسكرية إسرائيلية فى الضفة؟

عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.. كيف يؤثر على إسرائيل؟

خطة لمدة 5 سنوات.. كيف تستعد إسرائيل للمواجهة مع إيران؟