ماكرون يشهد احتفال فرنسا بذكرى النصر فى الحرب العالمية الثانية (فيديو)

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الإثنين، لقطات ترصد احتفال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بذكرى النصر في الحرب العالمية الثانية.

ويشهد الرئيس ماكرون احتفالات فرنسا بعيد النصر وهو يتجه إلى الشانزلزيه، حيث يضع إكليلًا من الزهور على تمثال الزعيم الراحل مؤسس الجمهورية الفرنسية، ويعيد إشعال الشعلة على قبر الجندي المجهول تحت قوس النصر، وذلك تكريمًا لعدد كبير من الشخصيات التي تم اعتقالها خلال الحرب العالمية الثانية.

ويأتي ذلك إطار احتفالات فرنسا بالذكرى الـ78 بالانتصارات التي حدثت لدول الحلفاء على المحور في الثامن من شهر مايو عام 1945.

مسيرة لإحياء ذكرى الثامن من مايو تكريمًا للمقاومة الفرنسية

كما دعا الاتحاد العام للعمل، وهو واحد من كبرى النقابات العمالية بفرنسا، إلى مسيرة لإحياء ذكرى الثامن من مايو تكريمًا للمقاومة الفرنسية التي كان لها دور كبير في الحرب العالمية الثانية مع دول الحلفاء.