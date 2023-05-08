17 مايو.. "إيتيدا" تنظم ندوة حول تسريع نمو الشركات الناشئة فى الذكاء الاصطناعى

تنظم هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) ومركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال وإنفيديا، ندوة بعنوان "برنامج إنفيديا لتسريع رحلة نمو شركتك الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي"، وذلك يوم 17 مايو، عبر الإنترنت الثالثة عصرا .

تأتي الندوة في إطار برنامج NVIDIA Inception، وهو برنامج مجاني مُصمم لمساعدة الشركات الناشئة على التطور بشكل أسرع من خلال الوصول إلى أحدث التقنيات والتواصل مع خبراء شركة إنفيديا، وإتاحة فرص التواصل مع المستثمرين، ودعم التسويق المشترك لتعزيز رؤية الشركات. ويهدف البرنامج إلى توفير أحدث الأدوات والموارد التكنولوجية.

وتتناول الندوة ريادة إنفيديا في ثورة الذكاء الاصطناعي، والنظام البيئي للشركات الناشئة في إفريقيا، وكيفية تسريع نمو الشركات الناشئة من خلال إنفيديا، وكذلك الاستفادة من الأرصدة السحابية التي تصل إلى 100 ألف دولار.

كما يمكن للمسجلين في الندوة التعرف على مبادرات الآخرين لتعزيز النظام البيئي للشركات الناشئة الإفريقية، والتواصل مع رواد الأعمال من أصحاب التفكير المماثل، واكتساب رُؤى قيّمة، واكتشاف طرق جديدة لتطوير الشركات الناشئة.

برنامج النفاذ إلى المهارات

ينظم مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات برنامج "النفاذ إلى المهارات"؛ بهدف تسهيل وصول الشركات لذوي المهارات والمواهب من خريجي البرامج التدريبية التي تقدمها الهيئة والمركز.

ويسهم البرنامج في تلبية احتياجات التوظيف والتدريب في الشركات لمطوري تطبيقات الويب أو المحمول ومحللي البيانات والمهندسين المتخصصين في مجال التعلم الآلي وعدد من الوظائف الأخرى في مجال تكنولوجيا المعلومات.