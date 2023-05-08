الإثنين 08 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الأنبا باسيليوس يتفقد امتحانات الفصل الدراسى الثانى بمدارس الراعى الصالح للغات بالإيبارشية

كنيسة
كنيسة

تفقد الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، صباح اليوم، امتحانات الفصل الدراسي الثاني، للعام الدراسي 2022 - 2023، وذلك بمدارس الراعي الصالح للغات، التابعة للإيبارشية.

وتفقد صاحب النيافة سير الامتحانات، بدقة وانتظام، كما قام الأنبا باسيليوس، بتقديم كلمات التشجيع والتعضيد  بتشجيع للطلاب، وتحفيزهم.

الجدير بالذكر أن مدارس الراعي الصالح للغات، التابعة لإيبارشية المنيا، تخدم جميع أبناء المجتمع المنياوي، دون تمييز أو تفرقة.

ومن جهته ترأس أمس أن نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك،  صلاة القداس الإلهي، وذلك بكنيسة السيدة العذراء ومار يوحنا، بمنسافيس.


جاء ذلك بمشاركة الأب ميخائيل صبحي، راعي الكنيسة. وألقى صاحب النيافة عظة القداس بعنوان "مقابلة المسيح مع كل نفس"، انطلاقًا من لقاء الرب يسوع مع المرأة السامرية.

 

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