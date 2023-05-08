تقارير: كريستيانو رونالدو جاهز للمشاركة مع النصر في مباراة الخليج بالدوري السعودي

كشفت تقارير صحفية سعودية، أنه تأكدت مشاركة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في مباراة فريقه أمام الخليج، المقرر لها اليوم، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، بعد أن خضع اللاعب إلى جلسة علاجية قبل تدريب أمس الذي احتضنه ملعب الأول بارك.

وحسبما ذكرت صحيفة «الرياضية» السعودية، نقلًا عن مصادر خاصة، فإن «رونالدو» أبلغ الجهاز الطبي للنصر، أنه لا يشعر بأي آلام في العضلة الخلفية التي أبعدته عن التدريبات الجماعية، أمس الأول، موضحًا أن الإجهاد العضلي الذي تعرض له طبيعي ويحدث له كثيرًا في كل موسم رياضي ولا يصل إلى مرحلة التمزق.

وأضافت الصحيفة، أن النجم البرتغالي شارك في التدريب الذي لم يتجاوز 60 دقيقة، تمهيدًا لمواجهة اليوم.

وعلى صعيد متصل، أكدت الصحيفة، أن عبدالمجيد الصليهم، لاعب الوسط، سيعوض غياب عبد الله الخيبري الموقوف لتراكم البطاقات الصفراء، فيما سيعود البرازيلي أندرسون تاليسكا إلى القائمة الأساسية للنصر بدلًا من أيمن يحيى.

ويستقبل النصر ضيفه الخليج، في السابعة من مساء اليوم، على ملعب (مرسول بارك)، في إطار الجولة السادسة والعشرين من دوري روشن السعودي.

ويحتل فريق النصر، المركز الثاني، في جدول دوري روشن، برصيد 69 نقطة، متأخرًا بفارق 3 نقاط، عن الاتحاد، صاحب الصدارة.