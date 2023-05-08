الإثنين 08 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لمعيشة مستقرة.. انطلاق برنامج مودة لتأهيل الشباب في قرى "حياة كريمة" بالأقصر

مودة
مودة

 أطلقت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، عدة برامج لتأهيل الشباب في قرى مدينتي إسنا وأرمنت بمحافظة الأقصر، والتي كان منها مشروع مودة لتأهيل الشباب المقبل على الزواج وتنمية معلوماته ومهاراته قبل بداية حياتهم الأسرية وتحملهم المسؤولية، ومساعدتهم في تكوين أسرة سوية وكيفية تفادي مشاكل الحياة الزوجية والابتعاد عن السلبيات التي يتعرض لها بعض الشباب بعد الزواج والتي تصل إلى الانفصال.

- تعليم الشباب مفهوم الزواج والمعيشة المترابطة بين الزوج والزوجة

 وقالت بسمة السيد، " فكرة تأسيس مودة تساعد الشباب في تكوين أسرة سوية ناضجة والتي تعتبر من أهم أُسس اختيار شريك الحياة، وتعليم الشباب مفهوم الزواج والمعيشة المترابطة بين الزوج والزوجة، والتواصل الفعال في الحياة الزوجية، وأسس حل المشكلات والتي تساعدني كفتاة في اختيار شريك الحياة". 

 في حين أضاف عمر عبدالغني، أن مشروع مودة يساعد الشباب فى سن الزواج  في معرفة أسس التعامل بين الزوجين وإنشاء حياة آمنة خالية من الصراعات الزوجية المنتشرة في المجتمع، بجانب تحقيق التواصل الجيد بما يساعد فى حل الكثير من المشكلات وتوعية الشباب بمواجهة الصعوبات بطرق بسيطة، دون أي عقد نفسية إضافة إلى التوعية الصحية والنفسية والدينية من أجل الاستقرار. 

وتابع أنه يتمنى في المشاركة في هذا البرنامج من أجل اكتساب خبرات وتواصل وبناء الثقة والتوافقات، والأسس العلمية والمهارية للتعامل مع المشكلات بعد الزواج وتفادي المشاكل والشجار الذي يتعرض المتزوجون في بداية حياتهم.

ويفيد مشروع مودة الشباب  باكستاب المتدربين مجموعة متكاملة من المعلومات والمهارات الحياتية المختلفة التي تساعدهم على تأسيس كيان أسرى سوى، بدءًا من أُسس اختيار شريك الحياة، ومفهوم الزواج، والتواصل الفعال في الحياة الزوجية، وأسس حل المشكلات، ومبادئ التغافل والإيثار والمشاركة، والطرق المناسبة للتعامل مع التحديات التي تواجه الأسرة في مختلف الجوانب.

مودة حياة سوية معيشة مستقرة الأقصر برنامج مودة

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