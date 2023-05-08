الإثنين 08 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس "أزهرية كفر الشيخ" يتابع سير امتحانات النقل الثانوي وانضباط اللجان

الامتحانات
الامتحانات

 تابع الدكتور عبدالناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفرالشيخ الأزهرية، سير امتحانات النقل الثانوي للفصل الدراسي الثاني، من داخل لجان معاهد إدارة فوه التعليمية الأزهرية،  وتفقد سير العمل بلجان معهد فوه الثانوي بنين، وذلك للاطمئنان على مدى انتظام سير الامتحانات باللجان المقامة به.

ووجه رئيس المنطقة، خلال جولته بتوفير الجو المناسب للطلاب لأداء الامتحانات، مشدداً على فرض الانضباط بداخل اللجان، وعدم السماح لاستخدام أياً من أساليب الغش، مشيراً إلى أن امتحانات النقل الثانوي تعد بمثابة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، أو تمهيداً لها، لذا يجب أن تسير على أتم وجه، كما أشار بأنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمنطقة لمتابعة سير عملية الامتحانات لحظة بلحظة، وللتواصل والرد على أي استفسارات بشأنها على الفور.

- إشادة بانتظام وهدوء سير العمل باللجان

وبنهاية جولته أشاد رئيس المنطقة، بانتظام وهدوء سير العمل باللجان التي تفقدها، منوهاً على تدارك أياً من الملاحظات البسيطة التي قام بتوجيهها لأعضاء اللجان، ومطالباً بالالتزام التام بتعليمات كراسة ضوابط الامتحانات الواردة من رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية.

وعقب زيارته أشار رئيس المنطقة،  إلى أن المنطقة تُعد في حالة استنفار قصوى فالجميع يعمل علي قدم وساق منذ انطلاق إمتحانات نهاية العام لصفوف النقل بجميع المراحل، ذاكراً بأن رجال المتابعات الميدانية تجوب معظم لجان معاهد المنطقة يومياً من الصباح الباكر.

- مطالبات قيادات المنطقة بتدوين تقارير تفصيلية ورفعها بشكل يومي

كما أفاد رئيس المنطقة،  بأنه أصدر توجيهاته لكافة قيادات المنطقة بعدم التواني ولو للحظة واحدة عن متابعة سير العمل بلجان امتحانات النقل الثانوي منذ انطلاقها بالأمس، مطالباً إياهم بتدوين تقاريرهم التفصيلية وعرضها عليه بشكل يومي.

فوه امتحانات النقل الثانوي الأزهر

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