الإثنين 08 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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كارثة تهدد "منطقة الخطر"... القاهرة الإخبارية تكشف تطورات جديدة فى أوكرانيا

أوكرانيا
أوكرانيا

كشف حسين مشيك، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من موسكو، آخر التطورات في العملية العسكرية الروسية الأوكرانية.

وقال "مشيك"، إن هناك إجلاء ميدانيًا تقوم به زابوريجيا الموالية لورسيا، حيث أعلنت، أمس، عن إجلاء 1552 شخصا من مناطق قريبة من محطة زابوريجيا النووية إلى المناطق أكثر أمنا، متابعا أن عملية الإخلاء لتلك المنطقة هي رسالة من روسيا إلى أوكرانيا بأن الأيام المقبلة ستكون صعبة، خاصة أن تلك المحطة تحتوي على أكبر محطة طاقة نووية في أوروبا.

وأشار إلى أن أوكرانيا تريد السيطرة على محطة زابوريجيا النووية وتريد طرد القوات الروسية منها، لكنها لا تستطيع ذلك بسبب سيطرة روسيا الكاملة على المحطة، ومن غير الممكن أن تنسحب روسيا من المحطة نظرًا لأنه في حال أوكرانيا احتلت أو سيطرت أو استعادت زابوريجيا يمكن إطلاق ما تريده، فبحسب الخبراء إن امتلكت أوكرانيا المحطة ستمتلك قنبلة نووية نظرًا لبعض المواد الموجودة داخل المحطة.

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