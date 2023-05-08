كيف تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد الصعود 2023؟

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في 25 مايو 2023، بعيد الصعود المجيد.

وعيد الصعود هو ذكرى صعود أو ارتقاء السيد المسيح إلى السماء بعد أربعين يوما من عيد القيامة المجيد، ويحتفل به نهاية فترة الأربعين المقدسة، ثم تحتفل الكنيسة بعدها بـ10 أيام بعيد العنصرة الذي تبدأ بعده الكنيسة صوم الرسل مدته ما بين 15 يوما وحتى 43 يوما.

ويعتبر عيد الصعود واحدا من بين 12 عيدًا تحتفل بهم الكنيسة الأرثوذكسية ويخلد ذكرى المرة الأخيرة التي ظهر فيها المسيح ليتحدث إلى تلاميذه بعد موته.

وفي القدس تقع كنيسة الصعود على جبل الزيتون على إرتفاع 830 متر عن سطح البحر بجبل الزيتون، وبها الصخرة التي صعد منها رب المجد يسوع للسماء ممجداً بعد أربعين يوماً من قيامته.

وبُنيت الكنيسة في بداية العصر البيزنطي مكان صعود المسيح على شكل مذبح وبعد الغزو العربي لمدينة أورشليم تم هدم الكنيسة، ثم بُنيت ثانية فقام بهدمها ثانية الخليفة الحاكم بأمر الله مع مئات الكنائس التي هُدّمت وعندما قامت الحروب الغربية التي أتت لحماية كنيسة القيامة ومدينة أورشليم في العهد الإسلامي وأثناء حكمهم لأورشليم قاموا ببناء هذا الشكل المثمن والمفتوح من جميع الجوانب تعلوه قبة تسمى قبة الصعود.

وبداخل الكنيسة قاعدة لعمود ضخم باقى كأثر من آثار الكنيسة البيزنطية التى بنتها الملكة هيلانة ما زال موجوداً وبنى حوله السور المحيط بقبة الصعود.

ويذهب الآباء الفرنسيسكان والروم الأرثوذكس والأرمن والأقباط والسريان كل سنة في عشية عيد الصعود إلى مزار الصعود فيقضون الليل هناك، وفي عام 1835 تم تحويل شكل بناءها حيث أغلق السقف وأضيف جدران بين الأعمدة.

بينما في عام 1870 بنت الكنيسة الأرثوكسية الروسية دير الصعود القريب من المكان لذكرى الصعود ايضا.

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، كل عام بـ14 عيدًا سيديًا أي تخص السيد المسيح وحياته، ولسهولة تصنيفها، فتم تقسيمها إلى 7 أعياد كبيرة، و7 أعياد صغيرة.

وتشمل الـ7 أعياد الكبيرة على، "البشارة 29 برمهات، وعيد الميلاد ويحل في7 يناير من كل عام، وعيد الغطاس والذي يحل في 19 يناير من كل عام، وعيد الشعانين الأحد السابع من الصوم الكبير، وعيد القيامة الأحد الثامن من الصوم الكبير، الصعود اليوم الأربعين من القيامة، عيد العنصرة اليوم الخمسين من القيامة".

أما عن الأعياد السيدية الصغرى، فتشمل “عيد الختان 6 طوبة، وعيد دخول السيد المسيح الهيكل 8 أمشير، وعيد دخول السيد المسيح أرض مصر 24 بشنس، وعيد عرس قانا الجليل 13 طوبة، التجلي 13 مسرى، وخميس العهد، وأحد توما الثامن من القيامة".