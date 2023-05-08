الإثنين 08 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

وكيل صناعة النواب: الرئيس السيسى حريص على إنجاح الحوار الوطنى

النائب محمد سعد عوض
النائب محمد سعد عوض الله

قال النائب محمد سعد عوض الله، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن التجهيزات والاستعدادات التي تتم من جانب مجلس أمناء الحوار الوطني لعقد الجلسات النقاشية للجان الفرعية بالمحاور الثلاثة «السياسي والاقتصادي والمجتمعي» تمهد الطريق لإنجاح الحوار الوطني والوصول إلى توصيات جادة تسهم في حل بعض المشكلات والأزمات.

وأضاف وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، والتي شهدت مشاركة واسعة من جانب جميع الأطياف والتوجهات السياسية، تؤكد رغبة الجميع في إنجاح الحوار الوطني.

وأشار النائب محمد سعد عوض الله، إلى أن الرئيس السيسي اتخذ العديد من الخطوات التي تعد عاملًا رئيسيًا في نجاح الحوار وتوفير مناخ إيجابي، من خلال قرارات العفو الرئاسي المتتالية بالإضافة للاستجابة لمقترح مجلس أمناء الحوار الوطني بمد الإشراف القضائي على الانتخابات والاستفتاءات، وكذلك الكلمة التي وجهها للحضور في الجلسة الافتتاحية، مؤكدًا أن تلك الخطوات تسهم بالفعل بشكل إيجابي في نجاح الحوار الوطني.

وطالب وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، كل الأحزاب السياسية والشبابية والمجتمعية التي ستشارك في الحوار الوطني وجلساته بالحرص على تقديم رؤيتهم والحلول الممكن اتباعها، من خلال آليات منضبطة تساهم في استكمال مسيرة البناء والتنمية التي تتبعها الدولة المصرية، بالإضافة إلى محاولة الوصول إلى المساحات المشتركة من أجل عبور بوابة الجمهورية الجديدة.

الأكثر قراءة

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 8 مايو 2023 فى مصر بدون مصنعية

وزير المالية يكشف آخر نتائج مبادرة "تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج"

"حطه فى برميل".. اعترافات مثيرة لمتهم بقتل شخص بقنا والتخلص من جثته

تعاون بين التموين والإنتاج الحربى لإنشاء مركز معلومات التجارة الداخلية

المركز المصري الألماني ينفذ دورات تدريبية للتأهيل لسوق العمل

إصابة شخصين فى مشاجرة بالأسلحة النارية بمركز جرجا بسوهاج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أشرف عبدالشافي

ليالى أم كلثوم فى السودان

محمود خليل

«نظام الملك» و«عميده»

جمال-أسعد

الحوار الوطنى

د. منى حلمى

اضربنى أرجوك

وائل لطفي

كمال الطويل.. العملاق المصرى

أحمد الصغير

مصر.. حضارةٌ شريفة.. ووطنٌ كريم

ماجد حبته

واستعادت سوريا مقعدها

إسراء شوقي

من عبدالحليم لكوكب الشرق.. إرث «الموجى» خالد فى أسماع العرب

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.. كيف يؤثر على إسرائيل؟

خطة لمدة 5 سنوات.. كيف تستعد إسرائيل للمواجهة مع إيران؟

الخارجية الفلسطينية: ما يمارسه الاحتلال لا بد من الوقوف أمامه من الجامعة العربية ومجلس الأمن