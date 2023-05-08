وكيل صناعة النواب: الرئيس السيسى حريص على إنجاح الحوار الوطنى

قال النائب محمد سعد عوض الله، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن التجهيزات والاستعدادات التي تتم من جانب مجلس أمناء الحوار الوطني لعقد الجلسات النقاشية للجان الفرعية بالمحاور الثلاثة «السياسي والاقتصادي والمجتمعي» تمهد الطريق لإنجاح الحوار الوطني والوصول إلى توصيات جادة تسهم في حل بعض المشكلات والأزمات.

وأضاف وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، والتي شهدت مشاركة واسعة من جانب جميع الأطياف والتوجهات السياسية، تؤكد رغبة الجميع في إنجاح الحوار الوطني.

وأشار النائب محمد سعد عوض الله، إلى أن الرئيس السيسي اتخذ العديد من الخطوات التي تعد عاملًا رئيسيًا في نجاح الحوار وتوفير مناخ إيجابي، من خلال قرارات العفو الرئاسي المتتالية بالإضافة للاستجابة لمقترح مجلس أمناء الحوار الوطني بمد الإشراف القضائي على الانتخابات والاستفتاءات، وكذلك الكلمة التي وجهها للحضور في الجلسة الافتتاحية، مؤكدًا أن تلك الخطوات تسهم بالفعل بشكل إيجابي في نجاح الحوار الوطني.

وطالب وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، كل الأحزاب السياسية والشبابية والمجتمعية التي ستشارك في الحوار الوطني وجلساته بالحرص على تقديم رؤيتهم والحلول الممكن اتباعها، من خلال آليات منضبطة تساهم في استكمال مسيرة البناء والتنمية التي تتبعها الدولة المصرية، بالإضافة إلى محاولة الوصول إلى المساحات المشتركة من أجل عبور بوابة الجمهورية الجديدة.