الإثنين 08 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مقتل شخصين وإصابة 3 آخرين جراء تحطم طائرة عسكرية فى الهند

تحطم طائرة
تحطم طائرة

لقى شخصان حتفهما الإثنين في غرب الهند، إثر تحطم طائرة عسكرية من طراز ميغ -21 فوق منزلهما بغرب الهند، بحسب ما ذكرت الشرطة الهندية.

وقال المسئول في الشرطة سودهير تشودري لوكالة فرانس برس عقب وقوع الحادث في ولاية راجاستان "غرب"، "تم انقاذ الطيار دون أن يصاب بأذى. تحطمت الطائرة فوق منزل وقضى شخصان وأصيب ثلاثة".

وأكدت القوات الجوية الهندية وقوع الحادث مشيرة إلى أن الطيار قذف نفسه خارج الطائرة، وذكرت في تغريدة "تحطمت طائرة تابعة لسلاح الجو الهندي من طراز ميغ 21 قرب سوراتجاره خلال طلعة تدريب روتينية صباح اليوم الإثنين".

وأوضحت أن "الطيار قذف نفسه خارج الطائرة ونجا مع إصابات طفيفة وفُتح تحقيق لمعرفة أسباب الحادث".
ودخلت طائرات ميغ-21 السوفياتية الصنع الخدمة في الهند في الستينيات، وشكلت العمود الفقري للقوات الجوية لعقود، لكن الحوادث الكثيرة التي تعرضت لها أكسبتها لقب "توابيت الطيران".

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