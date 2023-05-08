الإثنين 08 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لطلاب الأول الثانوي.. ننشر المراجعة النهائية فى مادة اللغة الإيطالية

امتحانات
امتحانات

يواصل طلاب الصف الأول والثاني الثانوي الامتحانات الخاصة بهم، حيث يخوض طلاب الصف الأول الثانوي يوم الأربعاء المقبل مادة اللغة الإيطالية. 

وفي هذا السياق، تنشر الدستور المراجعة النهائية فى مادة اللغة الايطالية وذلك قبل خوض الامتحانات. 

ويقدم هذه المراجعة الأستاذ انطون جورج كبير معلمى اللغة الإيطالية: 

وكانت أعلنت وزارة التربية والتعليم الفنى عن جدول امتحانات الصف الأول الثانوي وهو كالتالى 

- يوم السبت 6 مايو 2023: امتحان مادة اللغة العربية من الساعة 9 صباحًا وحتى 12 ظهراً لمدة 3 ساعات. 

- يوم الإثنين 8 مايو 2023: امتحان مادة الفلسفة والمنطق من الساعة 9 صباحًا وحتى 10.30 صباحًا لمدة ساعة ونصف. 

- يوم الأربعاء 10 مايو 2023: امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية من الساعة 9 صباحًا وحتى 10.30 صباحًا لمدة ساعة ونصف. 

- يوم السبت 13 مايو 2023: امتحان مادة الجغرافيا من الساعة 9 صباحًا وحتى 10.30 صباحًا لمدة ساعة ونصف. 

- يوم الإثنين 15 مايو 2023: امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 11.30 صباحًا لمدة ساعتان ونصف.

- يوم الأربعاء 17 مايو 2023: امتحان مادة الكيمياء من الساعة 9 صباحًا وحتى 10.30 صباحًا لمدة ساعة ونصف. 

- يوم السبت 20 مايو 2023: امتحان مادة الفيزياء من الساعة 9 صباحًا وحتى 10.30 صباحًا لمدة ساعة ونصف. 

- يوم الإثنين 22 مايو 2023: امتحان مادة التاريخ من الساعة 9 صباحًا وحتى 10.30 صباحًا لمدة ساعة ونصف. 

- يوم الأربعاء 24 مايو 2023: امتحان مادة الرياضيات من الساعة 9 صباحًا وحتى 12 ظهرًا لمدة 3 ساعات.

- يوم الخميس 25 مايو 2023: امتحان مادة الأحياء من الساعة 9 صباحًا وحتى 10.30 صباحًا لمدة ساعة ونصف.

 

الأول والثاني الاربعاء المقبل الأول والثاني الثانوي الصف الأول والثاني الثانوي الصف الأول الثانوي الجغرافي التعليم الفن

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