الإثنين 08 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

استبعاد أوزباكستاني الجنسية من البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام

وزير الداخلية
وزير الداخلية

أصدر وزير الداخلية القرار رقم 686 لسنة 2023 بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها، وتعديلاته وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 2023/4/5 بشأن طلب إبعاد أوزباكستاني الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

وجاء القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية: بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته؛ وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 2023/4/5 بشأن طلب إبعاد أوزباكستاني الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الداخلية، المادة الأولى: يبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو أMAMARAKHIM KHUROZ UGLI MINGYASHROV أوزباكستاني الجنسية - مواليد  1979 /26/8.

وجاء في المادة الثانية على مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك، ويُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية.

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