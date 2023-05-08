الإثنين 08 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

النيابة تأمر بإيداع الأطفال ضحايا التسول فى مدينة نصر بإحدى دور الرعاية

التسول
التسول

أمرت نيابة مدينة نصر بإيداع الأطفال، ضحايا ربة منزل تقوم باستخدامهم في أعمال التسول كرها عنهم والتعدي عليهم بالضرب، إحدى دور الرعاية.

كانت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث قد ألقت القبض على مسجلة خطرة تستغل الأطفال في أعمال التسول واستجداء المارة، والاستيلاء على متحصلاتهم كرهًا عنهم والتعدي عليهم بالضرب في مدينة نصر. 

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، قد أكدت قيام إحدى السيدات "لها معلومات جنائية"، مقيمة بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر بالقاهرة، باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة، والاستيلاء على متحصلاتهم كرهًا عنهم، والتعدي عليهم بالضرب، مُتخذة من دائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر بالقاهرة مسرحًا لممارسة نشاطها الإجرامي.

 وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها وبحوزتها مبلغ مالي من متحصلات نشاطها الإجرامي، وبصحبتها 4 أطفال أحداث، وبسؤال المجني عليهم أقروا بقيام المتهمة باستغلالهم في أعمال التسول، وبمواجهة المتهمة اعترفت بنشاطها الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجني عليهم.

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