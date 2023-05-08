كيت ميدلتون تتحدث عن سعادة أطفالها بحفل تتويج تشارلز

قالت أميرة ويلز كيت ميدلتون إن أطفالها الثلاثة استمتعوا بالمشاركة في خدمة تتويج جدهم الملك تشارلز الثالث.

ووفقا لموقع ذا ناشونال تحدثت الأم لثلاثة أطفال عن الأمير جورج والأميرة شارلوت والأمير لويس خلال زيارة غير معلنة لنزهة عامة في أراضي قلعة وندسور بعد ظهر يوم الأحد، وكانت مع زوجها الأمير وليام، حيث كانا من بين أفراد العائلة المالكة البارزين الذين خرجوا لشكر الجمهور على دعمهم.

وكان للأمير جورج والأميرة شارلوت والأمير لويس أدوار مركزية في المناسبة التاريخية التي شاهدها الملايين حول العالم، حيث ذكرت أميرة ويلز يوم الأحد أن معنوياتهما جيدة.

كان للأمير جورج البالغ من العمر تسع سنوات وهو الثاني في ترتيب ولاية العرش دورًا خاصًا في الخدمة حيث كان بمثابة واحدة من أربع صفحات شرف للملك.

جلست الأميرة شارلوت، البالغة من العمر ثماني سنوات، والأمير لويس، البالغ من العمر خمس سنوات، في الصف الأمامي من وستمنستر أبي، مع والديهم، ليشهدوا تتويج الملك تشارلز والملكة كاميلا.

أسعد أفراد العائلة المالكة الصغار قلوب المتفرجين وهم يؤدون واجباتهم بتوازن مثير للإعجاب، كما انضم لويس المعروف بأسلوبه الغريب المؤذي إلى أخته والكبار في الدير ليغنيوا أغنية "حفظ الله الملك" عند اختتام الحفل.

بعد ذلك رافق الأطفال والديهم في عربة من الكنيسة إلى قصر باكنجهام قبل الظهور على الشرفة لزيارتها لاحتفالات التتويج في أراضي قلعة وندسور اختارت كيت 41 عامًا سترة زرقاء فوق قميص أبيض وبنطلون أسود واسع، وفي يوم التتويج اختارت زيا يمثل بلدها من ألكسندر ماكوين.

حضر حفل تتويج الملك تشارلز العديد من المشاهير والملوك والملكات من الدول الذين أتوا من كل حدب وصوب لمشاهدة الطقوس الملكية التي تقام منذ مئات السنين.