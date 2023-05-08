بطريرك الكنيسة السريانية الأرثوذكسية يزور بيت لحم

وصل البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني، بطريرك الكنيسة السريانية الأرثوذكسية، إلى مدينة بيت لحم في الأراضي، حيث كان في استقباله رئيس الوزراء محمد اشتيه، ومعاوزيرة السياحة والآثار السيدة رلى معايعة، ومحافظ بيت لحم، إلى جانب عدد من المسؤولين الرسميين والمدنيين.

‎ودخل إلى المدينة في موكب رسمي وسط عزف فرق الكشاف وفي مسيرة من وسط المدينة إلى كنيسة المهد حيث بارك قداسته الوفود الشعبية التي خرجت لاستقباله.

‎وصل قداسته إلى كنيسة المهد حيث لبس الحلّة الحبرية وسط تهاليل المؤمنين وكان في استقباله وفود رسمية من رؤساء وممثلي الكنائس المسيحية إلى جانب الرهبان والشمامسة، جاءت لاستقباله ونيل بركته.

‎ثم دخل كنيسة المهد وأقام صلاة تشمشت العذراء والقديسين، وبارك جمهور المؤمنين.

‎رافق قداسته أصحاب النيافة المطارنة: مار أنتيموس جاك يعقوب، النائب البطريركي في القدس والأردن وسائر الديار المقدسة، مار يوستينوس بولس سفر، النائب البطريركي في زحلة والبقاع، ومار فيلوكسينوس متياس نايش، النائب البطريركي في ألمانيا، ومار إقليميس دانيال كورية، مطران بيروت، ومار نيقوديموس داود شرف، مطران الموصل وكركوك وإقليم كوردستان وتوابعها، ومار تيموثاوس متى الخوري، مطران حمص وحماة وطرطوس وتوابعها، ومار موريس عمسيح، مطران الجزيرة والفرات، ومار بطرس قسيس، مطران حلب وتوابعها، ومار يعقوب باباوي، النائب البطريركي لشؤون الرهبان وإدارة إكليريكية مار أفرام السرياني اللاهوتية في معرة صيدنايا، ومار يوسف بالي، المعاون البطريركي، ومار خريستوفوروس مرقس، السكرتير البطريركي لشؤون الكنيسة في الهند، والأب الربان أندراوس بحي، مدير دائرة الشباب والتنشئة المسيحية، والأب الربان أوكين الخوري نعمت، السكرتير البطريركي.