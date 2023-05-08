الإثنين 08 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

صربيا.. استقالة وزير التربية بعد مجزرة المدرسة

عائلات الضحايا
عائلات الضحايا

استقال وزير التربية الصربي، برانكو روزيتش، بعد أربعة أيام على مجزرة مدرسة قتل فيها فتى في الثالثة عشرة من عمره، ثمانية تلاميذ ورجل أمن.

وقدم برانكو روزيتش تعازيه إلى عائلات ضحايا "مأساة كارثية" صدمت الأمة البلقانية، وذلك في رسالة مفتوحة إلى رئيسة وزراء صربيا آنا برنابيتش.

وكتب الوزير على تويتر "أقدم استقالتي النهائية من منصب وزير التربية داخل حكومة جمهورية صربيا".

وعزا روزيتش زهز عضو في حزب صربيا الاشتراكي المشارك في الائتلاف الحاكم، هذه المجزرة غير المسبوقة في البلاد الى الإنترنت وألعاب الفيديو و"القيم الغربية".

وكانت أحزاب المعارضة والمجموعات الحقوقية طالبت فورا باستقالته إثر المأساة.

وبعد أقل من 48 ساعة على إطلاق النار في المدرسة، شهدت صربيا جريمة أخرى تمثلت في قتل شاب (21 عاما) ثمانية أشخاص قرب بلغراد بواسطة سلاح رشاش.

ووعد الرئيس الكسندر فوتشيتش بإطلاق خطة واسعة لنزع السلاح.

ويحتفظ 39 في المئة من سكان صربيا بسلاح ناري، في أعلى نسبة امتلاك المدنيين لأسلحة في أوروبا.
 

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