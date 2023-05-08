الإثنين 08 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

نائب روسي: كييف ستحصل لا محالة على مقاتلات أمريكية وقد يقودها طيارون أمريكيون

مقاتلة أمريكية
مقاتلة أمريكية

دعا نائب مجلس "الدوما" أليكسي جورافليوف، لتحضير الدفاع الروسي مسبقا لمواجهة المقاتلات الأمريكية، حيث ستحصل عليها أوكرانيا عاجلا أم آجلا، وأن طيارين أمريكيين قد يقودونها.

وقال جورافليوف: "من الضروري إعداد منظومات الدفاع الجوي الروسية بالكامل مسبقا لمواجهة المقاتلات الأمريكية. ليس هناك شك في أن أوكرانيا ستتلقى عاجلا أم آجلا مقاتلات "إف-16"، وإذا لم يكن لديهم الوقت لتدريب الطيارين الأوكرانيين، على الرغم من أن هذه مهمة بسيطة من حيث المبدأ، فيمكن أن يقود الطيارون الأمريكيون هذه المقاتلات".

وأشار إلى ضرورة التحديث العاجل لمنظومات الدفاع الجوي الروسية لمواكبة ظروف الحرب الحديثة.

وصرح السيناتور الأمريكي، مارك كيلي، في وقت سباق بأن تدريب 12 طيارا أوكرانيا على استخدام مقاتلات "إف-16" سيستغرق عاما كاملا، مشيرا إلى أنّه يجب النظر في مسألة استقطاب الطيارين المتدربين على هذه الطائرات.

ودعا وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف، الطيارين الحربيين الأجانب الذين يتقنون قيادة مقاتلات "إف-16" للتعاقد مع قواته.

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