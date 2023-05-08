رئيس البرلمان اللبناني: عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية تعزز الموقف العربي الموحد

قال رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، الأحد، إن قرار جامعة الدول العربية إعادة سوريا لعضوية الجامعة يعد خطوة فى الاتجاه الصحيح لموقف عربي موحد.



وأشار بري في بيان صدر عن مكتبه إلى، أن"القرار تأخر لسنوات لكنه خطوة بالإتجاه الصحيح وباتجاه العودة إلى الصواب العربي، الذي لا يمكن أن يستقيم إلا بوحدة الصف والكلمة"

.

وأعلنت الجامعة العربية استئناف مشاركة وفود سوريا في اجتماعات مجلس الجامعة والأجهزة والمنظمات التابعة لها اعتبارا من اليوم الأحد الـ7 من مايو الجاري.



جاء ذلك بقرار من وزراء الخارجية العرب خلال اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري.



يذكر أنه تم تعليق مشاركة سوريا في اجتماعات مجلس الجامعة العربية والمنظمات التابعة لها منذ نوفمبر عام 2011، على خلفية الأزمة السورية.

