الإثنين 08 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

إسرائيل عن حضور بن غفير "يوم أوروبا": نتوقع منه أن يتحدث بأسلوب فخم

إيتمار بن غفير
إيتمار بن غفير

علق وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، على "رفض الاتحاد الأوروبي قرار إسرائيل إيفاد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير للمشاركة في يوم أوروبا".


وقال كوين، في تصريحات نقلتها القناة 7 الإسرائيلية، في رده على سؤال حول تمثيل الوزير بن غفير في حدث "يوم أوروبا"، إن "أي وزير في الحكومة يمكنه حضور أي حدث وطني".


وذكر أنه "من المفترض أن يأتي بن غفير إلى الحدث كممثل للحكومة الإسرائيلية، وأتوقع منه أن يتحدث بأسلوب فخم".


وأعلن الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق، "رفضه قرار إسرائيل إيفاد وزير الأمن القومي اليميني إيتمار بن غفير للمشاركة في يوم أوروبا".


وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن "سفارة الاتحاد الأوروبي في إسرائيل بعثت برسائل إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية، يطلب الاتحاد بموجبها عدم تمثيل بن غفير للحكومة في حفل الاستقبال بمناسبة "يوم أوروبا"، الذي سيتم تنظيمه الثلاثاء المقبل في تل أبيب".


وأوضحت السفارة أنها "لا تؤيد الآراء السياسية للوزير بن غفير أو حزبه"، قائلة: "في الواقع، تتعارض العديد من تصريحاته وآرائه السابقة مع القيم التي يمثلها الاتحاد الأوروبي".


وكجزء من التمثيل، من المفترض أيضا أن يلقي بن غفير كلمة أمام المشاركين، ويهنئهم بالمناسبة، التي سيحضرها سفراء العديد من الدول الأجنبية بإسرائيل، وفق الصحيفة.


و"يوم أوروبا"، الذي يوافق التاسع من مايو كل عام، يأتي لإحياء إعلان وزير الخارجية الفرنسي الراحل روبير شومان، عام 1950، تشكيل "الجماعة الأوروبية للفحم والصلب"، التي شكّلت النواة الأولى للاتحاد الأوروبي.
 

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