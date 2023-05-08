سماع دوي صفارات الإنذار في معظم أرجاء أوكرانيا

دوت صفارات الإنذار في مقاطعات أوديسا، وكيروفوغراد، ودنيبروبتروفسك، وفينيتسا، وتشيركاسي، ونيكولايف جنوب غرب، ووسط، وغرب، وجنوب شرق أوكرانيا للتحذير من ضربات جوية روسية.



كما دوت صفارات الإنذار حسب خريطة وزارة التحول الرقمي الأوكرانية محذرة من غارات جوية في مناطق مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون التي لا تزال تسيطر عليها كييف.



يشار إلى أنه في 6 مايو الجاري، دوت صفارات الإنذار في مقاطعة نيكولاييف في أوكرانيا، كما وردت ليلة 7 مايو معلومات عن دوي انفجارات في مقاطعتي نيكولاييف وأوديسا وتشيرنيغوف، ومدينة كييف قبل قصف صاروخي روسي لمواقع عسكرية وصناعية.

