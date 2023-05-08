الإثنين 08 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

سماع دوي صفارات الإنذار في معظم أرجاء أوكرانيا

صفارات الإنذار
صفارات الإنذار

دوت صفارات الإنذار في مقاطعات أوديسا، وكيروفوغراد، ودنيبروبتروفسك، وفينيتسا، وتشيركاسي، ونيكولايف جنوب غرب، ووسط، وغرب، وجنوب شرق أوكرانيا للتحذير من ضربات جوية روسية.

كما دوت صفارات الإنذار حسب خريطة وزارة التحول الرقمي الأوكرانية محذرة من غارات جوية في مناطق مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون التي لا تزال تسيطر عليها كييف.

يشار إلى أنه في 6 مايو الجاري، دوت صفارات الإنذار في مقاطعة نيكولاييف في أوكرانيا، كما وردت ليلة 7 مايو معلومات عن دوي انفجارات في مقاطعتي نيكولاييف وأوديسا وتشيرنيغوف، ومدينة كييف قبل قصف صاروخي روسي لمواقع عسكرية وصناعية.
 

الأكثر قراءة

سماع دوي صفارات الإنذار في معظم أرجاء أوكرانيا

نائب روسي: كييف ستحصل لا محالة على مقاتلات أمريكية وقد يقودها طيارون أمريكيون

"فى قرص الطعمية" ابتلاع سيدة لشفرة موس حلاقة فى بورسعيد

الجيش الأردني يحبط محاولتي تسلل وتهريب مخدرات من سوريا

موسكو ترحب بقرار عودة سوريا إلى الجامعة العربية

صربيا.. استقالة وزير التربية بعد مجزرة المدرسة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أشرف عبدالشافي

ليالى أم كلثوم فى السودان

محمود خليل

«نظام الملك» و«عميده»

جمال-أسعد

الحوار الوطنى

د. منى حلمى

اضربنى أرجوك

وائل لطفي

كمال الطويل.. العملاق المصرى

أحمد الصغير

مصر.. حضارةٌ شريفة.. ووطنٌ كريم

ماجد حبته

واستعادت سوريا مقعدها

إسراء شوقي

من عبدالحليم لكوكب الشرق.. إرث «الموجى» خالد فى أسماع العرب

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.. كيف يؤثر على إسرائيل؟

خطة لمدة 5 سنوات.. كيف تستعد إسرائيل للمواجهة مع إيران؟

الخارجية الفلسطينية: ما يمارسه الاحتلال لا بد من الوقوف أمامه من الجامعة العربية ومجلس الأمن